Londýnský starosta slíbil za očkování proti koronaviru dva lístky na finále Eura

Londýn - S pomocí vstupenek na finále fotbalového mistrovství Evropy se londýnský starosta Sadiq Khan rozhodl motivovat obyvatele britské metropole k očkování proti koronaviru. Vylosovanému výherci věnuje dva lístky na zápas o titul ve Wembley, do kterého se ve středečním utkání s Dánskem pokusí postoupit anglická reprezentace.

Do Khanovy tomboly se mohou přihlásit Londýňané, kteří prokážou, že dostali první dávku vakcíny nebo si do čtvrtka rezervovali termín očkování. Dalším 50 fanouškům věnuje starosta za očkování po dvou vstupenkách do fanzóny na Trafalgarském náměstí.

"Může to být úžasný den pro náš národ," řekl Khan k očekávanému finále Eura, do kterého mohou angličtí fotbalisté postoupit poprvé v historii. "Již nyní vidíme velký rozdíl, který vakcína znamená v našem boji proti viru, ale další dva týdny jsou naprosto zásadní pro zajištění zrušení omezení. Žádám všechny obyvatele Londýna, aby co nejdříve dostali obě dávky vakcíny. Jako globální město jsme lídry v očkování a budeme i nadále dělat všechno pro to, abychom zlepšili přístup k vakcínám," uvedl starosta.

Na finále bude moct díky uvolnění dosavadních opatření proti koronaviru až 60.000 fanoušků. Od 19. července v Anglii zruší zbývající omezení, takže na sportovní akce či koncerty bude mít opět přístup libovolný počet osob.