Londýnská letiště Heathrow a Gatwick se potýkala se zpožděními

Londýn - Britská letiště Heathrow a Gatwick, která obsluhují Londýn, se dnes potýkala se zpožděními. Důvodem byly technické problémy ve středisku řízení letového provozu pro jižní Anglii, které se ale podle střediska pro řízení letů NATS už podařilo dostat pod kontrolu. Kvůli technické závadě byly zrušeny i některé lety mezi Prahou a Londýnem.

"Technický problém ve středisku řízení letového provozu ve Swanwicku z dnešního rána se nám podařilo vyřešit natolik, abychom mohli bezpečně zvýšit rychlost provozu. Ve zbylé části dne očekáváme další zlepšení," uvedl v prohlášení úřad NATS.

Problémy zasáhly řadu letů včetně spojů na pražské Letiště Václava Havla. "V tuto chvíli jsou dnes z Prahy zrušeny dva zpáteční lety na Heathrow a jeden zpáteční let na londýnské letiště City. Situace se v průběhu dne může ještě změnit," řekl odpoledne ČTK mluvčí pražského letiště Roman Pacvoň.

Potíže zasáhly spoj na letiště City s příletem do Prahy ve 12:20 a odletem ve 13:00, lety z Heathrow do Prahy s přistáním v 16:25 a 20:05 a odlety v 17:15 a 20:50. Vedle odřeknutí spojů bude navíc podle webu letiště zpožděna linka z Gatwicku s plánovaným přistáním v Praze v 17:15. Nově by měla přistát ve 20:10.