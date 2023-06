Livesportu loni klesl zisk i tržby, přesto vydělal přes miliardu korun

Praha - Česká technologická společnost Livesport, která vyvíjí weby a aplikace se sportovním obsahem, měla v loňském roce čistý zisk 1,04 miliardy korun. V meziročním srovnání byl přibližně o pětinu nižší. Na hospodářských výsledcích firmy se negativně projevilo opuštění ruského trhu. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.

Tržby Livesportu, včetně příjmů z dividend, loni činily 2,64 miliardy korun. O rok dříve to bylo 2,72 miliardy Kč.

Kvůli agresi vůči Ukrajině loni na jaře firma opustila Rusko. "To dlouhodobě patřilo mezi naše velmi důležité trhy, ale poté, co rozpoutalo válku na Ukrajině, pro nás bylo nepředstavitelné, že bychom na to nereagovali. Na začátku března jsme se proto rozhodli ukončit obchodní aktivity na ruském trhu," uvádí firma ve výroční zprávě. Smazání ruských tržeb se podle většinového majitele firmy Martina Hájka na hospodářských výsledcích Livesportu za loňský rok podepsalo.

Společnost Livesport, která vznikla v roce 2006, ovládá podnikatel Hájek. Menšinový podíl v ní drží Jiří Mareš. Firma působí ve více než 40 zemích. Společnost vyvíjí a spravuje weby a aplikace, které dodávají sportovní výsledky a statistiky v reálném čase. Nejdůležitější částí skupiny je celosvětová síť Flashscore, která fanouškům přináší zpravodajství z téměř 40 sportů. Firma měla ke konci loňského roku 251 zaměstnanců.