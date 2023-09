Liverpool otočil duel s Wolverhamptonem, Salah nahrál na tři góly

Londýn - Fotbalisté Liverpoolu otočili zápas 5. kola anglické ligy na hřišti Wolverhamptonu a zvítězili 3:1. U všech tří branek hostů, kteří vyhráli čtvrtý zápas za sebou a dostali se do čela neúplné tabulky, asistoval Muhammad Salah.

Domácí v prvním poločase proti nezvykle nevýraznému Liverpoolu dominovali a Hwang Hi-čchan je poslal do vedení už v sedmé minutě. Wolves pak nevyužili řadu dalších šancí. To je mrzelo ve druhém poločase, jelikož v 55. minutě nejprve srovnal Gakpo a pět minut před koncem dokonal obrat Robertson. Skotský reprezentant nastoupil do svého 200. zápasu v dresu Liverpoolu a trenér Klopp mu svěřil proti Wolverhamptonu kapitánskou pásku. Pojišťující třetí branku přidal v nastavení střídající Elliott.

Salah dosáhl třemi přihrávkami na metu 200 ligových gólů a asistencí v dresu Liverpoolu. Tuto hranici se mu podařilo pokořit v 223 utkáních, rychleji to před ním dokázal v jenom klubu pouze Thierry Henry v dresu Arsenalu (206 zápasů).

Anglická fotbalová liga - 5. kolo:

Wolverhampton - Liverpool 1:3 (7. Hwang Hi-čchan - 55. Gakpo, 85. Robertson, 90.+1 Elliott),

16:00 Aston Villa - Crystal Palace, Fulham - Luton, Manchester United - Brighton, Tottenham - Sheffield United, West Ham - Manchester City,

18:30 Newcastle - Brentford.

Tabulka:

1. Liverpool 5 4 1 0 12:4 13 2. Manchester City 4 4 0 0 11:2 12 3. Tottenham 4 3 1 0 11:4 10 4. West Ham 4 3 1 0 9:4 10 5. Arsenal 4 3 1 0 8:4 10 6. Brighton 4 3 0 1 12:6 9 7. Crystal Palace 4 2 1 1 5:4 7 8. Brentford 4 1 3 0 8:5 6 9. Nottingham 4 2 0 2 6:6 6 10. Aston Villa 4 2 0 2 8:9 6 11. Manchester United 4 2 0 2 5:7 6 12. Chelsea 4 1 1 2 5:5 4 13. Fulham 4 1 1 2 4:10 4 14. Newcastle 4 1 0 3 7:7 3 15. Wolverhampton 5 1 0 4 5:11 3 16. Bournemouth 4 0 2 2 4:8 2 17. Sheffield United 4 0 1 3 4:7 1 18. Everton 4 0 1 3 2:8 1 19. Luton 3 0 0 3 2:9 0 20. Burnley 3 0 0 3 3:11 0