Litvínov vyhrál v Brně 5:1, Hübl zaznamenal 900. bod v extralize

Brno - Hokejisté Litvínova zvítězili v 55. kole extraligy v Brně 5:1, připsali si druhé vítězství v řadě a venku uspěli po předchozích čtyřech porážkách. Na čtvrtém gólu Vervy se asistencí podílel Viktor Hübl a zaznamenal tak 900. kanadský bod v extralize. Tuto hranici v historii překonali jen rekordman Petr Leška (909 bodů) a Richard Král (901).

Litvínov tak po první výhře v sezoně nad Kometou posílil své naděje na proniknutí do dvanáctky týmů, které budou hrát play off. Naopak Kometa prohrála doma po třech výhrách a vzdalují se jí příčky do osmého místa, zajišťující lepší výchozí pozici pro předkolo vyřazovací části.

Do sestavy Komety se vrátil kanonýr Mueller, ale stále v ní chyběli tři bronzoví slovenští olympionici. Brňané v obvyklém složení z posledních duelů začali aktivně a v 8. minutě nabídl Tansey puk Zbořilovi, který zblízka nepřekonal Godlu.

K opatrnému tempu úvodního dějství přispěl i Litvínov, jehož podobně jako Brňany srážela nepřesnost v kombinacích ve finální fázi. Na konci třetiny se do slibného zakončení dostali Kudrna a Jarůšek, ovšem Čiliak komplikace nepřipustil.

I ve druhé třetině hrály prim na obou stranách obrany, přes ně bylo těžké vytvořit si střelecké příležitosti, natož vyložené šance. Více těchto náznaků bylo překvapivě na straně hostí. Čiliak uspěl v souboji s Kudrnou i Strakou a vyřešil i jedno z mála přečíslení litvínovských hokejistů, na jehož konci byla střela Zdráhala.

Čekání na gól neukončil ani Mueller, který se po jedné z mála chyb severočeské defenzívy ocitl sám před Godlou, ale neuspěl.

Zaslouženě tak šli do vedení hosté, když se z hodně těžkého úhlu prosadil střelou do horního růžku Kudrna. V poslední minutě druhé třetiny si jinak výborně chytající Čiliak vybral druhou slabší chvilku, po nájezdu z pravé strany jej bekhendovou střelou překonal Gerhát.

Další slabší chvilku si mdlá Kometa vybrala na začátku třetí třetiny, po sérii nedorozumění v obranném pásmu nachytal potřetí Čiliaka Sukeľ. Když vzápětí Havelka dal čtvrtý gól, bylo rozhodnuto. Asistenci si připsal Viktor Hübl a zaokrouhlil svůj dosavadní účet na 900 kanadských bodech v nejvyšší soutěži.

Kometa přece jen zaznamenala čestný úspěch, když se z přesilovky prosadil Kollár a sebral tak Godlovi čtvrté čisté konto v sezoně. Nic to ale nezměnilo na zaslouženém vítězství Severočechů, které v závěru pojistil bombou Irving a spustil tak pískot domácího publika.

Hlasy po utkání:

Jiří Kalous (Brno): "Mně se to hodnotí velice těžce, byl to hodně nepovedený zápas z naší strany. Tým může prohrát, ale ne po tak bezkrevném výkonu. Absolutně jsem postrádal emoce, nějakou bojovnost. Nevím, jestli si hráči uvědomují, o co hrají. Pro mě je to obrovské zklamání, fakt jsem naštvaný, říkám to upřímně. Nebylo tam nic, žádné souboje, žádné ohrožení branky. Nedokážu si to vysvětlit, je moc krátce po zápase. Dusím to v sobě. Jsme schopni odehrát skvělé zápasy proti Třinci, proti Spartě a pak přijde další zápas, který je jako den a noc. Omlouvám se fanouškům za to, co jsme předvedli. Oni naházeli na konci na led konfety, já kdybych měl granát, tak ho tam hodím. Dnes to bylo šílené, to je všechno."

Vladimír Růžička (Litvínov): "Od první třetiny jsme hráli parádně, soustředili jsme se na obranu a rychlé protiútoky, Hráli jsme disciplinovaně, nedělali jsme žádné fauly, vyvarovali jsme se chyb a minel vzadu. Věděli jsme, že Brno je silné mužstvo, ale my jsme hráli o hodně, od druhé třetiny jsme měli převahu, gólově jsme to protrhli na konci této části zápasu. To nás uklidnilo, čekali jsme složitou třetí třetinu, ale měli jsme do ní dobrý vstup, dali jsme dva góly, uklidnili jsme se a minutu a půl před koncem už jsem věřil, že vyhrajeme. Chtěl bych poděkovat hráčům, jak k tomu dnes přistoupili."

HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 52. Kollár (Bartejs, Šalé) - 38. A. Kudrna (Balinskis), 48. Gerhát (A. Kudrna, Strejček), 42. M. Sukeľ (Jarůšek), 43. Havelka (V. Hübl), 59. Irving (Balinskis, P. Straka). Rozhodčí: Kubičík, Šír - Ganger, Rampír. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:0 Diváci: 3500 (omezený počet).

Sestavy:

Brno: Čiliak - Roth, Bartejs, L. Doudera, Kučeřík, Tansey, Gulaši, Fajmon - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, A. Zbořil, Kollár - Šalé, Malý, Šik - Vincour, Rákos, Dočekal. Trenér: Kalous.

Litvínov: Godla - Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, Strejček, Hrbas, D. Zeman - P. Zdráhal, Estephan, A. Kudrna - Jarůšek, M. Sukeľ, P. Straka - F. Lukeš, Gerhát, M. Chalupa - Havelka, V. Hübl, P. Svoboda. Trenér: V. Růžička.