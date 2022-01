Litvínov nezvládl koncovku zápasu se Zlínem a prohrál 3:4 v prodloužení

Litvínov - Hokejisté Litvínova prohráli v utkání 46. extraligového kola se Zlínem 3:4 v prodloužení. Domácí vedli po první třetině 2:0 a i díky dvěma gólům a nahrávce Patrika Zdráhala ještě na začátku 52. minuty 3:1, ale nakonec měl poslední slovo v čase 61:51 hostující Darek Hejcman. Poslední Berani tak bodovali po čtyřech zápasech s nulou a snížili ztrátu na čtrnácté Kladno na třináct bodů.

Litvínovští potvrzovali od začátku roli favorita a byli aktivnějším týmem na ledě. Úvodní třetinu vyhráli na střely na branku jasně 11:4, důležité pro ně však bylo, že svou převahu dokázali promítnout také do skóre. Vedoucí gól dal v sedmé minutě Balinskis, když zakončil velmi povedenou souhru domácích.

Sám proti Kašíkovi neuspěl vzápětí ani na dva pokusy Kudrna. Ve 14. minutě však zlínský gólman při vlastní přesilovce chyboval, když ho právě Kudrna obral v rohu kluziště o kotouč, ale Severočeši ze slibné situace nakonec nic nevytěžili. Při početní výhodě domácích, která následovala, napálil brankovou konstrukci Irving. Jen 34 sekund před přestávkou ale přece jen přidal precizním blafákem do bekhendu druhý gól Zdráhal.

Seriál velkých šancí pokračoval zprvu v podání hráčů Vervy i ve druhém dějství. Tu největší spálil Zdráhal, když jel s Jarůškem ve dvojici už pouze na Kašíka, vzal na sebe koncovku, ale bez gólové tečky. Sám se vzápětí znovu dostal ke kotouči, nabil Jarůškovi mezi kruhy, Kašík však znovu zasáhl.

Balinskis ještě zazvonil na tyčku, ale pak už začali vystrkovat růžky i Zlínští. Velkým povzbuzením pro ně bylo snížení ve 35. minutě, kdy se po Gazdově střele z otočky dostal ihned k dorážce Zabusovs a uklidil puk za Godlova záda. Krátce před druhou přestávkou úřadoval Claireaux. Nejprve jeho dorážku schoval do lapačky skvělým zákrokem Godla, vzápětí právě Claireaux získal snadno kotouč v útočném pásmu, sám proti strážci domácí branky ale neuspěl.

Když v končící 49. minutě zvýšil po dalším sólu Zdráhal, zdálo se, že domácí už si nenechají cennou výhru vzít. Jenže všechno bylo nakonec jinak. V 52. minutě Mallet zdánlivě nenápadnou střelou překvapil Godlu a snížil. Zdráhal mohl vzápětí vrátit domácím dvougólové vedení, ale Kašík si s pokusem přes obránce dokázal poradit.

Od snížení hostů uteklo pouze 56 sekund a Ferenc ranou bez přípravy zpoza kruhu vyrovnal. Dvě a půl minuty před koncem počkal chytře se střelou Balinskis, z ideální pozice mezi kruhy však Kašíka nepropálil. I proto dospěl zápas nakonec až do prodloužení, v němž rozhodl Hejcman přesnou ranou do horního růžku.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Litvínov): "První třetina byla docela slušná, pak ve druhé jsme měli za stavu 2:0 šance, ale nedali jsme góly, soupeř nás dostal trošku pod tlak a snížil. Třetí třetina byla podobná. Za stavu 3:1, kdy je deset minut do konce, ale zkrátka nemůžeme zápas pustit. Přesně se ale ukazuje jedna věc - je to už asi dvanáctý třináctý zápas, co tady jsem, kdy vedeme, ale nedohrajeme to do konce a prohrajeme. Tohle už je vrchol všeho, když nejsme schopní tohle uhrát. Zlínští hráči tam alespoň pochytali nějaké puky, ale my nevyblokujeme jedinou střelu od modré čáry, nejsme ochotní tomu dát víc, proto zápasy nedotáhneme do vítězného konce."

Luboš Rob (Zlín): "Přijeli jsme s očekáváním těžkého zápasu. Litvínov bojuje o jiné pozice než my. Navíc jsme teď měli sérii, kdy se nám nedařilo bodovat. Po první třetině, která nebyla z naší strany tak dobrá, jsme prohrávali 0:2. Dostat ještě jeden na 3:0, asi by bylo po zápase. Myslím, že zápas se trošku zlomil, když se v půlce druhé třetiny hrálo čtyři na čtyři, tam jsme začali být aktivnější. A hlavně jsme potom také snížili kontaktním gólem. Těch 1:3 potom nebylo jednoduchých, ale my jsme trošku cítili šanci a tu jsme využili. Nebylo to zadarmo, podržel nás brankář, ale rozhodlo asi to, že jsme chtěli malinko víc a byli jsme v některých věcech obětavější."

HC Verva Litvínov - PSG Berani Zlín 3:4 v prodl. (2:0, 0:1, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Balinskis (Estephan, P. Zdráhal), 20. P. Zdráhal (Irving), 49. P. Zdráhal (Jarůšek) - 35. Zabusovs (Gazda), 52. Mallet (Honejsek, Claireaux), 53. Ferenc (Kubiš, Zabusovs), 62. Hejcman (Zabusovs, Gazda). Rozhodčí: Jeřábek, T. Veselý - Lučan, Kis. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Litvínov: Godla - Irving, Balinskis, Strejček, Hrbas, Stříteský, Demel, D. Kolář - P. Zdráhal, Estephan, Jarůšek - Fronk, V. Hübl, P. Straka - P. Svoboda, M. Sukeľ, A. Kudrna - Havelka, Jurčík, M. Chalupa. Trenér: V. Růžička.

Zlín: Kašík - Gazda, Mamčics, Suhrada, O. Němec, Ferenc, Žižka, M. Novotný - Claireaux, R. Veselý, Mallet - Michasjonok, Honejsek, Makarenko - Okál, Hejcman, Kubiš - Köhler, P. Sedláček, Zabusovs. Trenér: L. Jenáček.