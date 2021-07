Lístek do kosmu s Virgin Galactic má i Bransonův konkurent Elon Musk

New York - Lístek na let do vesmíru se společností Virgin Galactic, kterou založil britský miliardář Richard Branson, má i jeho konkurent Elon Musk. Informoval o tom list The Wall Street Journal.

Vesmírná loď společnosti Virgin Galactic s Bransonem na palubě v neděli úspěšně absolvovala svůj první zkušební let s kompletní šestičlennou posádkou. Během letu se loď VSS Unity dostala za hranici vesmíru.

Na 20. července, tedy na příští úterý, svůj let do vesmíru v lodi New Shepard naplánoval Bransonův hlavní konkurent, zakladatel společnosti Blue Origin Američan Jeff Bezos. Federální úřad pro letectví (FAA) v pondělí firmě schválil licenci pro dopravu lidí do kosmu.

Další z velkých Bransonových soupeřů v sektoru vesmírné turistiky je také šéf společnosti SpaceX Elon Musk, který byl podle AP mezi diváky historického letu přímo v Novém Mexiku.

Mluvčí společnosti Virgin Galactic fakt, že si Musk letenku koupil, potvrdil. Podle WSJ není jasné, jak vysoko na pořadníku šéf automobilky Tesla figuruje. Letenky do kosmu firma prodává za 250.000 dolarů (5,4 milionu Kč). Zatím za ně, včetně záloh, utržila 80 milionů dolarů.