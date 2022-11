Lipavský je na návštěvě Gruzie, zdůrazní potřebu reforem na cestě země do EU

Tbilisi - Podpořit Gruzii na cestě k postavení kandidáta na členství v Evropské unii je hlavní cíl dvoudenní návštěvy českého ministra zahraničí Jana Lipavského, který dnes večer místního času přiletěl do Tbilisi. Při čtvrtečních jednáních se svým gruzínským protějškem Iljou Darčiašvilim, premiérem Iraklim Garibašvilim i zástupci opozice a nevládních organizací přitom zdůrazní, že pokrok na cestě do EU závisí na postupu reforem.

Gruzie na červnovém summitu EU na rozdíl od Ukrajiny a Moldavska nezískala postavení kandidáta, ale jen příslib, že se tak stane, až splní 12 podmínek EU, mezi kterými je například zmírnění polarizace mezi vládním a opozičním táborem či právní reformy.

"Musí na tom pracovat, provádět vnitřní reformy,“ řekl Lipavský českým novinářům. "Je to samozřejmě komplikované vypjatou vnitropolitickou situací. Nicméně Gruzie a Gruzínci mají plný nárok na své evropské aspirace a my jako Česká republika je plně podporujeme," dodal.

"Pro ČR je důležité, aby Gruzie pokračovala v přibližování evropským normám, protože to je důležité i pro naše společnosti; pak se v tomto prostředí lépe pracuje A koneckonců i vymahatelnost práva je klíčovým aspektem; na tom je celá EU postavena,“ uvedl ministr, připomínající, že Česko je třetí největší zahraniční investor v kavkazské zemi. Loni přímé investice dosáhly 82 milionů dolarů a firma EnergoPro je v Gruzii největším výrobcem i distributorem elektřiny.

"Gruzínské straně zdůrazňuji, že je potřebné mít férové politické procesy a dbát na to, aby celkové směřování Gruzie bylo proevropské a transatlantické,“ dodal ministr v odpovědi na dotaz ČTK.

Gruzie sice usiluje o členství v EU, ale nepřipojila se k unijním sankcím, které mají Rusko přimět ukončit válku proti Ukrajině. Země se sice stala destinací uprchlíků před válkou, ale v gruzínském případě jde o desítky tisíc Rusů, kteří uprchli do sousední země jednak v obavě z represí postihujících kritiky režimu ruského prezidenta Vladimira Putina, anebo z obavy před mobilizací do ruské armády a vysláním do bojů na Ukrajině. Právě příliv těchto relativně zámožných uprchlíků Gruzii hospodářsky pomohl k dvojcifernému růstu, i když je provázen například strmým růstem nájmů v hlavním městě.

Lipavský míní téma protiruských sankcí otevřít, ale bez toho, aby gruzínské straně předkládal nějaká ultimáta. Snažíme se vysvětlit důvody, které EU a západní společenství k uvalení těchto sankcí mají, řekl. Gruzie svůj zdrženlivý postoj vysvětluje bezpečnostními obavami a silnými ekonomickými vazbami na souseda.

Lipavský se také podívá na hranici se separatistickým regionem Jižní Osetie, který Gruzie vzhledem k ruské vojenské přítomnosti pokládá za okupované území. Návštěva šéfa české diplomacie na tomto místě má vyjádřit českou podporu svrchovanosti a územní celistvosti Gruzie.