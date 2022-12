Likvidace nosnic na Tachovsku, kde se objevila ptačí chřipka, začne v úterý

Brod nad Tichou (Tachovsko) - Likvidace části velkochovu slepic v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde se v pátek potvrdila ptačí chřipka, začne v úterý. Zatím se nákaza týká zhruba šestiny ze 742.000 nosnic. V areálu firmy Česká drůbež s.r.o. jsou tři haly a každá je rozdělená na půl. Veterináři zatím zjistili vysoce patogenní ptačí chřipku subtypu H5N1, potenciálně přenosnou na člověka, v jedné polovině jedné haly, kde je zhruba 120.000 slepic. ČTK to dnes řekl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer. Jde o dosud největší ohnisko ptačí chřipky v Česku. Hasiči spolu s veterináři budou muset dále zlikvidovat zhruba 2,5 milionu vajec ze všech tří hal.

Pracovníci SVS se dnes na místě sešli s hasiči, policií a chovatelem a připravují utracení drůbeže plynem, které začne v úterý, chystat se bude od pondělí. "Jsou tam tři haly, které jsou vždy rozdělené na polovinu a je tam také oddělený personál a další. A hyne to v jedné polovině jedné haly, takže podle aktuální situace by se utracení mělo týkat zhruba šestiny, tedy asi 120.000 slepic," řekl Majer. Veterináři odebírají průběžně vzorky i z dalších hal a sledují tam případné úhyny. Pokud by se objevily, tak by byla likvidace masivnější, a nejhorším scénářem je vybití všech nosnic.

Hasiči spolu s veterináři budou muset v kafilerii zlikvidovat 2,5 milionu vajec ze všech hal. "Pracovníci firmy dělají vše pro to, aby se minimalizovala snůška, aby škody byly co nejmenší," řekl Majer. Od zjištění nákazy nejde podle něj nic na trh.

Firma Česká drůbež s.r.o. se sídlem v Horšovském Týně na Domažlicku, za níž stojí německý kapitál, je významný českým producentem vajec. Další farmy má třeba ve Velkém Malahově a Myslívě na Domažlicku a v Toužimi na Karlovarsku.

"Důvodem k odebrání vzorků a zahájení šetření ze strany veterinárních inspektorů byla skutečnost, že chovatel ve spolupráci se soukromým veterinárním lékařem nahlásil náhlý zvýšený úhyn drůbeže v jedné ze tří hal," uvedl v pátek Majer. V chovu ihned přijali předběžná opatření k zamezení šíření nákazy. Firma hlavně nesmí dodávat nic na trh a nesmí přesouvat drůbež. Kolem ohniska budou po víkendu vymezena tří- a desetikilometrová uzavřená pásma a v nich budou přijata mimořádná veterinární opatření.

Ohnisko na Tachovsku je letošním devatenáctým, od začátku prosince jde o devátý výskyt. V celém Česku je od 14. prosince zakázán kvůli ptačí chřipce venkovní chov drůbeže. Chovatelé tak musí ptactvo umístit do budov. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) minulý týden uvedl, že Evropa už déle než rok prochází nejničivější epidemií ptačí chřipky v historii. V nakažených chovech bylo vybito přes 50 milionů kusů drůbeže a se začátkem zimy se intenzita viru zdvojnásobila. Dosud největší ohnisko v ČR objevili veterináři před rokem ve velkochovu drůbeže v Libotenicích na Litoměřicku, kde bylo skoro 190.000 kusů drůbeže. Zničeno bylo také skoro 1,7 milionu kusů vajec. Drůbežárna zůstává prázdná, první slepice se do hal vrátí nejspíš začátkem příštího roku. Firma neměla na nákup kuřic po náročné likvidaci a dezinfekci peníze. Ztráty převyšují desítky milionů korun.