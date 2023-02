Lídři zemí EU zahájili mimořádný summit, vyjádřili podporu Turecku a Sýrii

Brusel - Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie dnes dopoledne zahájili mimořádný summit. Šéfové unijních států chtějí vyjádřit jednotnou podporu Ukrajině a přislíbit další dodávky zbraní a finanční pomoc zemi, která se již téměř rok brání ruské agresi. Odpoledne se budou bavit také o možnostech omezení rostoucího počtu migrantů mířících do Evropy nebo o podpoře evropských firem. Jednání však dnes začalo minutou ticha za oběti zemětřesení v Turecku a Sýrii, uvedl mluvčí šéfa Evropské rady Charlese Michela. Na summit po poledni dorazil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Šéfové států a vlád unijního bloku dnes hned v úvodu svého setkání zdůraznili, že EU je připravena dál pomáhat a poskytovat podporu postiženým oblastem. Země evropského bloku již podle nich vyslaly do míst katastrofy na 1600 záchranářů.

Summit zároveň uvítal březnové uspořádání dárcovské konference v Bruselu, kterou organizuje švédské předsednictví EU s Evropskou komisí. Zemětřesení, které v pondělí zasáhlo oblast na hranici mezi Tureckem a Sýrií, si podle poslední bilance vyžádalo přes 17.000 obětí.

"Je velmi důležité, aby EU navýšila podporu, kterou poskytuje Ukrajině," řekl krátce před zahájením summitu Michel, který vrcholným schůzkám lídrů předsedá. Podobně se při příchodu na jednání vyjadřovali také šéfové členských států, kteří hovořili o dalších dodávkách zbraní či rychlém přijetí protiruských sankcí. Zelenskyj, který před návštěvou summitu zavítal do Evropského parlamentu, se lídry podle unijních činitelů chystá požádat o rychlý přísun nových zbraní a munice v očekávaní ruské ofenzivy. Mluvit bude patrně také o rychlém vstupu své země do EU.

Summit by měl podle navrženého textu závěrů podpořit Zelenského mírový plán či zřízení mezinárodního centra pro vyšetřování zločinů na Ukrajině. Ocení také reformy Ukrajiny na cestě do EU, avšak nevyjádří se ke konkrétnímu časovému horizontu možného vstupu země do evropského bloku.

