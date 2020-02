Lidovci ve volbě ombudsmana podpoří Schorma, SPD bude volit Křečka

Praha - Poslanecký klub KDU-ČSL podpoří stejně jako Piráti a TOP 09 v dnešní volbě ombudsmana vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma, kterého nominoval Senát. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl lidovecký předseda Marian Jurečka. Klub ODS v úterý oznámil, že podpoří advokáta Jana Matyse. SPD bude volit někdejšího zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka.

Podle Jurečky by kandidát na veřejného ochránce práv měl být nadstranickým kandidátem. "V případě pana Schorma vnímáme, že to je člověk, který byl blízkým spolupracovníkem (někdejšího ombudsmana) Otakara Motejla, který dokázal naplňovat velmi kvalitně požadavky na to, jak tento člověk má pracovat. Jeho profesní kariéra je také hájení zájmů České republiky u Evropského soudního dvora, takže ho vnímáme jako člověka, který prokázal své kvality a má velmi dobrou reputaci u svých bývalých kolegů," uvedl šéf KDU-ČSL.

Starostové a nezávislí (STAN) vyloučili podporu Křečka, neuvedli však, kterého ze dvou kandidátů Senátu budou volit.

Při cvičném hlasování poslanců ANO získal podle Deníku N nejvíc hlasů Křeček a předseda klubu Jaroslav Faltýnek ho poslancům hnutí doporučil podpořit. Za zvolení Křečka se na klubu přimlouval i předseda Sněmovny Radek Vondráček, uvedl server s odvoláním na poslance ANO. Faltýnek v úterý na tiskové konferenci uvedl, že hnutí má volné hlasování.

Volit Křečka doporučilo svým poslancům vedení sociální demokracie, uvedl v úterý v České televizi poslanec ČSSD Jan Birke. Podle jeho stranického kolegy a předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky je ale možné, že dnes nikdo nebude zvolen. Místopředseda KSČM Stanislav Grospič ČTK potvrdil, že komunisté by měli mít volné hlasování. Dva poslanci hnutí Trikolóra chtějí přerušit hlasování o veřejném ochránci práv do doby, než se z vlády vrátí jejich zákon, který instituci ombudsmana ruší. Pokud to Sněmovna neschválí, podpoří Křečka.

Milion chvilek bude demonstrovat, stane-li se ombudsmanem Křeček

Pokud bude veřejným ochráncem práv zvolen Stanislav Křeček, uspořádá spolek Milion chvilek demonstraci. Spolek to oznámil na svém webu. Reagoval na úterní informaci Deníku N, podle kterého poslanci hnutí ANO dostali doporučení hlasovat právě pro někdejšího poslance ČSSD a bývalého zástupce veřejné ochránkyně práv Křečka. O post ombudsmana se dnes v tajné volbě ve Sněmovně utkají Křeček, vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva Vít Alexander Schorm a advokát Jan Matys.

Podle Deníku N Křeček získal nejvíc hlasů při cvičném hlasování poslanců ANO a předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek ho poslancům hnutí doporučil podpořit. Za zvolení Křečka, kterého navrhl prezident Miloš Zeman, se na klubu přimlouval i předseda Sněmovny Radek Vondráček, uvedl server s odvoláním na poslance ANO. Faltýnek v úterý na tiskové konferenci uvedl, že hnutí má volné hlasování.

Případné zvolení Křečka veřejným ochráncem práv namísto končící Anny Šabatové vyvolalo odmítavou reakci spolku Milion chvilek. Křeček podle nich v době normalizace chválil socialistickou revoluci a socialistické volby. "Pokud poslanci hnutí ANO skutečně zvolí v zájmu trojice Babiš-Faltýnek-Hrad ombudsmanem Stanislava Křečka, popřou tím smysl a účel celé této instituce," uvedl spolek na webu.

V případě Křečkova zvolení je Milion chvilek připraven vyhlásit termín demonstrace. Spolek loni pořádal dvě největší veřejná shromáždění po listopadu 1989 na pražské Letné proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO).