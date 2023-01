Lidé vyčerpali dvě třetiny voucherů na ubytování v Českém Švýcarsku

Ústí nad Labem - Lidé vyčerpali dvě třetiny z desetimilionové částky určené na vouchery k ubytování v Českém Švýcarsku. Turisté si pobyty v oblasti, kde loni předčasně skončila letní sezona kvůli rozsáhlému požáru, rezervují hlavně na duben a květen. Obava panuje z toho, kolik stihne do té doby Správa národního parku České Švýcarsko zpřístupnit stezek, řekl ČTK náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj). Pokud by zůstaly uzavřené soutěsky v Hřensku, mělo by to významný dopad na cestovní ruch v hlavní sezoně.

Turisté mohou získat slevu 300 korun na osobu a den v Českém Švýcarsku, pokud se zde ubytují nejméně na dvě noci a nejvýše na sedm nocí. Vouchery platí do 31. května. "Fakticky vyčerpáno je 1,5 milionu korun. Zbytek jsou rezervace," uvedl Řehák. Do programu je aktuálně zapojeno 128 provozoven a další přibývají. "Zpětnou vazbu máme pozitivní, vouchery splnily svůj účel pomoci poskytovatelům ubytování, kteří přišli nikoliv vlastním zaviněním o klienty," uvedl náměstek hejtmana.

Někteří ubytovatelé už nyní hlásí plnou kapacitu na jaro. Ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Jan Šmíd ČTK řekl, že zájem je hlavně o ubytování v penzionech, apartmánech a chalupách, menší zájem je o pobyt v hotelu. Turisty se podařilo rozprostřít do širšího okolí. "Nejčastěji si lidé volí ubytování v Jetřichovicích, Vysoké Lípě, Krásné Lípě, Chřibské, Děčíně a pak je až Mezní Louka, Hřensko," uvedl Šmíd.

Ústecký kraj uvolnil ze svého rozpočtu pět milionů na vouchery, stejnou částku poskytne ministerstvo pro místní rozvoj. Vláda rozhodla o vyhlášení dotačního programu, v němž se může do výzvy přihlásit pouze Ústecký kraj. "Způsob financování ze strany ministerstva je tím vyřešen. Pokud bychom peníze dostali později, poskytneme peníze na vouchery z našeho rozpočtu a pak je tam zase vrátíme," uvedl Řehák.

Obavy panují z toho, zda se podaří obnovit turistické stezky, které jsou v oblasti zasažené požárem. "Nejsou obnoveny trasy po kůrovci ani po požáru, není dohoda o otevření nových přeshraničních cest. Oslovíme ministerstvo životního prostředí, abychom měli alespoň harmonogram prací," řekl Řehák. "Uvolnili jsme peníze na dopravu, která tam jezdí, ale nevíme, jestli tam ty lidi můžeme poslat, aby se nám nehromadili u Mezní Louky. Je to vážný problém. Jsem překvapen, že nevíme, jak to bude vypadat," uvedl.

Každý pátý podnikatel v národním parku je zaměstnán v cestovním ruchu. Pokud nebudou zprovozněny soutěsky řeky Kamenice v Hřensku a Gabrielina stezka, bude to podle Šmída pro region těžká rána. Harmonogram prací připravený správou národního parku počítá se zpřístupněním cest, které jsou uzavřené kvůli loňskému rozsáhlému požáru. Jednou z priorit je podle mluvčího správy parku Tomáše Salova alespoň částečně pro veřejnost otevřít soutěsky. Hřensko je na provozu lodiček v soutěskách Kamenice závislé. V roce 2019 je navštívilo téměř 400.000 lidí.

Hořet začalo v národním parku loni 24. července. Požár se rozšířil na 1060 hektarů a na jeho uhašení se podílelo 6000 hasičů. Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Obyvatelé několika obcí se museli evakuovat, v osadě Mezná shořely tři domy.