Lidé se snažili získat třetí dávku dřív, ministerstvo zvažuje zefektivnění

Praha - Lidé v Praze se snaží získat posilující dávku očkování proti covidu-19 dříve, než na ni mají podle věku nárok. Na sociálních sítích se o víkendu rozšířila informace, že i lidé mladší 45 let se mohou nechat už za pět měsíců očkovat například v obchodním centru Kotva. Podle zjištění redaktorů ČTK to bylo možné ještě dnes ráno, po poledni už ne. Podle mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která očkovací centrum provozuje, šlo o "několik málo případů".

"Ministerstvo zdravotnictví momentálně zvažuje všechny možnosti, jak zefektivnit očkování," odpověděl ČTK na dotaz, zda nové ministerstvo chystá změnu schématu podle věku, tiskový mluvčí nového ministra Vlastimila Válka (TOP 09) Ondřej Jakob.

V současné době mají lidé nad 45 let nárok na třetí dávku vakcíny pět měsíců po dokončeném očkování, mladší po šesti měsících. Od 5. ledna by se pak podle platného mimořádného opatření měli po pěti měsících očkovat i mladší 35 let a od 19. ledna všichni. "Nevylučujeme, že v několika málo případech jsme vyšli vstříc lidem, kteří by věkovou hranici pro podání posilující dávky dosáhli o několik málo dní později," napsala ČTK Heřmánková.

Důvodem, proč bývalé vedení ministerstva nechtělo spustit očkování po pěti měsících pro všechny najednou už 17. prosince, byl hrozící nápor na očkovací místa. Například centra v Kotvě nebo na hlavním nádraží podle zjištění ČTK na místě ale mají zájemců málo. Fronty se netvoří a čekající přicházejí na řadu prakticky okamžitě.

Pět měsíců po očkování je v současné době 4,1 milionu lidí. Dosud posilující dávku dostalo 1,96 milionu z nich. Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se mohou nechat očkovat podle stávajících pravidel, a umožněním přeočkování všem dospělým po pěti měsících je asi 570.000 lidí.

Za poslední měsíc bylo v Praze podáno 292.000 dávek vakcín proti covidu-19. Asi 192.000 z nich byly právě posilující třetí dávky. V prosinci jich je v pracovních dnech kolem 9000 až 10.000. Naopak počty nově očkovaných výrazně klesly. Zatímco v posledním listopadovém týdnu jich bylo v pracovní dny přes 3500, v posledním týdnu už jen kolem 950 denně.