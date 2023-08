Lidé se dnes mohou naposledy rozloučit s hudebním kritikem Jiřím Černým

Praha - V kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze na Starém Městě se dnes odpoledne mohou lidé naposledy rozloučit s hudebním kritikem Jiřím Černým, který zemřel minulý týden ve věku 87 let. Hudbě a její popularizaci se věnoval od 60. let. Byl autorem první československé rozhlasové hitparády, v 60. letech pouštěl posluchačům Beatles i Karla Kryla.

V listopadu 1989 vystupoval jako řečník a moderátor na akcích tehdy vzniklého Občanského fóra a v prosinci 2011 v Lucerně uváděl koncert Pocta Václavu Havlovi, který se konal v den pohřbu dramatika a prvního českého prezidenta.

Podle mnohých nebylo v ČR na hudebním poli většího znalce hudby - od opery přes pop, folk, rock - jeho znalosti a zkušenosti byly obrovské. Jeho články v týdenících Mladý svět a Melodie lidé dychtivě očekávali.

Poté, co komunisté z politických důvodů zakázali jeho rozhlasovou hitparádu, objížděl Černý republiku se svými Antidiskotékami, kde pouštěl i zakázané autory žijící v zahraničí. Svým způsobem tak formoval i hudební vkus svých posluchačů a čtenářů. A stal se také jedinou osobností, která byla kdy uvedena do Síně slávy hudebních cen Anděl, aniž by byla muzikantem.