Lidé s rouškami nakupují na veletrhu Zahrada Čech

Litoměřice - Na litoměřickém výstavišti dnes za zvýšených hygienických opatření začal veletrh pro pěstitele, kutily a zahrádkáře Zahrada Čech. Zakrytá ústa musí mít lidé při vstupu do pavilónů, často si roušku nechávají i při prohlížení venkovních stánků. Fronty u pokladen byly jen ráno před otevřením, zjistila ČTK.

Kvůli koronaviru bylo výstaviště dlouho zavřené, na jaře se nekonaly farmářské trhy a další prodejní akce. Vystavovatelé se proto do Litoměřic podle ředitelky Zahrady Čech Michaely Mokré těšili. "Máme 550 prodejců, což je o něco více než v loňském roce. Protože musíme dodržovat rozestupy mezi stánky, už v pondělí jsme stopli přijímání přihlášek," řekla ČTK Mokrá.

Dopoledne mezi návštěvníky převažovali starší lidé. K opatrnosti je na místě nabádala mimo jiné i ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková. "Bylo by dobré, pokud by návštěvníci nosily roušky i venku," uvedla. Bez ústenky nikdo nemůže do uzavřených pavilonů, u vchodu nasazení roušky kontroluje bezpečnostní agentura. Lidé podle zjištění ČTK nařízení respektují, někteří si nechávají zakrytá ústa i při výběru stromků či květin u venkovních stánků.

Areál má rozlohu přibližně 6,5 hektaru, je rozdělen na tři sektory. U pavilonů je připravena dezinfekce. Prodejci upozorňují kupující, pokud se někde vytvoří větší shluk lidí. Omezeny jsou letos předváděcí akce u stánků, při kterých se návštěvníci shlukovali.

Mezi vyhledávaný sortiment patří i letos sadba, cibuloviny, květiny, zahradní potřeby, zahradní technika, hnojiva, postřiky. Lidé porovnávají ceny česneku, cibule, kupují keře. Nechybí nářadí a různé zlepšováky, stavební materiály do zahrady, tepelná a solární technika či bytové doplňky. Zatímco před pár lety kupující vyhledávali věci pro okrasné za

Veletrh je otevřen do 19. září denně od 09:00 do 17:00. Celková roční návštěvnost se pohybuje okolo 86.000 lidí.