Lidé po Trumpově obvinění vtipkují o jeho roli ve filmu Sám doma 2

Washington - Trestní stíhaní bývalého prezidenta a jedné z nejvýraznějších tváří současné americké politiky Donalda Trumpa vyvolalo vlnu nevole u jeho podporovatelů v Republikánské straně i mimo ni, ale také dalo vzniknout mnoha vtipům, které mezi Trumpovými názorovými oponenty kolují na sociálních sítích. Jeho obvinění komentoval i hollywoodský režisér Quentin Tarantino nebo slavný moderátor Jimmy Fallon.

Hned několik vtipů a memů se týká Trumpovy několikasekundové role ve filmu Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992). Ztracený desetiletý chlapec Kevin se v luxusním hotelu ptá Trumpa, jenž je v roli sebe samého, kudy se dostane do vestibulu, a Trump mu odpovídá, že chodbou rovně a doleva. Lidé nyní poukazují na to, že Trump by se ve skutečnosti mohl ptát Kevina, kudy se dostane do své cely, a Kevin říká, že "chodbou rovně a doleva".

Irský divadelní režisér Dean Johnson na svém twitteru poznamenal, že "Trump se stane třetí postavou ze Sám doma 2, která skončí ve vězení" společně s pověstnými zloději Harrym a Marvem. Autor John Brammer zase vtipkoval, že Trump se svém floridském sídle v Mar-a-Lago nyní barikáduje a chystá pasti stejně jako Kevin na Harryho a Marva ve svém domě.

Hollywoodský režisér Quentin Tarantino Trumpovi na svém instagramu pogratuloval, že "konečně zvítězil v lidovém hlasování". O Trumpově obvinění hlasovala třiadvacetičlenná soudní porota na newyorském Manhattanu a Tarantino ve své "gratulaci" odkazoval také na Trumpovo odmítnutí uznat porážku v prezidentských volbách před třemi lety.

Na vítězství v lidovém hlasování poukázal i správce twitterového účtu The Daily Show. Moderátor této populární talk-show John Leguizamo rozhodnutí poroty o Trumpově obvinění oznámil svému publiku v hledišti ve čtvrtek při natáčení, načež lidé reagovali bouřlivým potleskem. Podobně reagovalo i publikum moderátora Jimmyho Fallona v jeho talk-show The Tonight Show. Americké diskusní a publicistické "late night" pořady jsou tradičně oblíbenější mezi demokraty než mezi republikány.

"Někteří se obávají, že (Trumpovo) zatčení způsobí rozdělení národa. No jistě, protože doteď jsme tu všichni přátelsky a společně jedli pizzu u jednoho stolu," poznamenal v pátek ironicky Fallon.

Trump je historicky prvním trestně stíhaným americkým prezidentem. Přesný předmět obvinění zatím není veřejný, ačkoliv manhattanský soudce už se zveřejněním svolil. Velká porota v New Yorku se však zabývala Trumpovou údajnou platbou za mlčenlivost dvou žen, s nimiž měl údajně nemanželský poměr. Trump tyto platby následně ve svém účetnictví údajně zaevidoval jako "právní výdaje", jelikož platba se uskutečnila skrze jeho advokáta.