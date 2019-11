Lidé mohou na Wikipedii doplnit chybějící hesla poválečných dějin

Praha - Lidé mohou v on-line encyklopedii Wikipedia doplňovat chybějící hesla poválečných dějin Česka a Slovenska. Prázdné stránky mají třeba témata jako "melouch", "budovatelská poezie" nebo biografie designérky hraček Libuše Niklové. Dopisovat mohou i některé příliš stručné články týkající se třeba Anticharty nebo obuškového zákona. Spolek Wikimedia Česká republika a Ústav pro studium totalitních režimů vyhlásily ke 30. výročí listopadu 1989 soutěž, jejímž cílem je doplnit bílá místa historie. Soutěž Hvězda svobody potrvá do 17. února 2020.

Soutěž je určena jak pro zkušené editory, tak i pro úplné nováčky, jejichž zdařilé články budou zařazeny do zvláštní kategorie. Vítězné články určí porota, která oboduje faktickou správnost, objektivitu či práci se zdroji. Články nováčků porota nominuje a poté vybere losem. Autorům a autorkám nejlepších článků budou ceny předány v březnu 2020.

"A když nevyhrajete, nebo nezvládnete napsat skvělý článek? Nevadí - každá přidaná informace na Wikipedii se počítá!," píšou autoři soutěže. Cílem je také oslavit svobodu a demokracii, kterou Češi a Slováci v roce 1989 nabyli.

Stránka soutěže nabízí pravidla i tipy na chybějící a stručné články, které je třeba doplnit. Na Wikipedii chybí například třicítka biografií nebo třicítka obecných témat, mezi nimi i dopis Václava Havla Gustávu Husákovi, proces se skupinou The Plastic People of the Universe či proces s Jazzovou sekcí, ale také řada kulturních témat. Rozšířit je potřeba také zhruba třicítku stručných hesel, která se týkají třeba dokumentů Dva tisíce slov, Několik vět či Moskevského protokolu, studenta Jana Zajíce, ale také třeba Prioru v Jihlavě či typu rodinného domu Šumperák.

Wikipedia vznikla 15. ledna 2001, její česká verze byla spuštěna 3. května 2002. Jde o encyklopedii s otevřeným obsahem, jejíž podobu vytvářejí sami uživatelé-dobrovolníci. Encyklopedii netvoří placený redakční tým, články a jejich úpravy jsou dílem uživatelské komunity a každý, kdo si nějaké heslo přečte, je může upravit či případně vytvořit nový záznam. V české verzi se za více než 17 let provozu sešlo 438.000 článků. V loňském roce byl nejčtenějším článek o habsburské panovnici Marii Terezii, o jejímž životě Česká televize odvysílala výpravnou dvoudílnou epopej. Uživatelé loni článek otevřeli více než milionkrát.