Praha - Lidé dnes budou vzpomínat na oběti dopravních nehod. Akci každoročně v listopadu pořádá České sdružení obětí dopravních nehod při příležitosti Světového dne obětí dopravních nehod. Tradiční organizovaný pietní akt u památníku obětí dopravních nehod na nultém kilometru dálnice D1 v Praze Chodově se letos kvůli koronavirové situaci neuskuteční, zájemci ale mohou podle organizátorů na toto místo přinášet květiny nebo zapalovat svíčky po celý den jednotlivě.

V Plzni je možné si připomenout ty, kdo přišli při nehodách o život, v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Kostel bude otevřen od 14:00 do 16:00. Nad akcí přijal letos záštitu plzeňský biskup Tomáš Holub a v čase, kdy bude kostel otevřen, v něm budou znít preludia v podání plzeňských varhaníků. Na Moravě se lidé mohou připojit návštěvou evangelického kostela v Moravské Chrastové na Svitavsku, a to rovněž od 14:00 do 16:00. Duchovní křesťanských církví budou v tomto čase v kostele předčítat biblické žalmy.

"I v tomto čase, která je pro nás tíživá z mnoha dalších důvodů, nemůžeme a nechceme zapomínat na pozůstalé po obětech dopravních nehod. Je dobré jim i všem ostatním připomenout, jak důležité je stát při sobě, navzájem si pomáhat a vědět, že nikdy nejsme sami. Hodně věcí nemůžeme, ale být tu pro sebe navzájem, ano," uvedla spoluzakladatelka sdružení Plzeňská zastávka Mirka Šimková, která před 11 lety přišla při autonehodě o manžela. Sdružení nabízí morální podporu, porozumění a sdílení bolesti lidem, kteří přišli o partnera, dítě či někoho blízkého.

Platforma VIZE 0, Autoklub ČR a České sdružení obětí dopravních nehod u příležitosti letošního Světového dne vzpomínek na oběti dopravních nehod vydaly aktualizovanou společnou publikaci, jejímž cílem je poskytnout rady těm, kteří se po dopravní nehodě ocitají v nelehké životní situaci. Organizace připomněly, že každý rok zemře na silnicích celého světa na 1,35 milionu osob, denně je to 3700 lidí, jeden mrtvý každých 24 sekund. Dalších až 50 milionů lidí je při nehodách zraněno.

V Česku letos od začátku roku do konce října zemřelo podle předběžných údajů na silnicích 399 lidí, meziročně zhruba o šest desítek méně. Počty obětí dopravních nehod letos klesly ve srovnání s loňskem zatím ve většině měsíců. Výjimkou byly leden a únor, kdy počet úmrtí meziročně stoupl, a srpen, kdy bylo množství zemřelých stejné jako loni. Podle šéfa dopravní policie Jiřího Zlého je ale letošní rok kvůli omezením zavedeným státem v souvislosti s pandemií specifický. Je tak podle něj těžké vývoj statistik nehod