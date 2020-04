Lidé díky koronaviru ztichli, je slyšet i jemné záchvěvy Země

Atény - Planeta se díky opatřením proti koronaviru ztišila a vědci mají šanci naslouchat i slabým zvukům vycházejícím z nitra Země. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl řecký profesor Efthimios Sokos, který se zabývá seizmologickým výzkumem.

V Řecku často zaznamenávají slabá zemětřesení, která většinou nepůsobí významné škody.

Většina zemí v březnu zavedla řadu opatření ve snaze zpomalit šíření koronaviru mezi obyvateli. Jedním z důsledků je přerušení mnoha lidských aktivit a snížená hlučnost.

"Je ticho," řekl Sokos. Podle něj to platí globálně. "Dosud hluk lidské činnosti často překryl velmi slabá zemětřesení, teď jsme schopni je zaznamenat přesněji," sdělil profesor.

Situace v seizmologii je podle něj podobná jako v astronomii - astronomové kvůli světelnému znečištění, které je produktem lidské činnosti, nemohou pozorovat hvězdy z měst.

"Pro nás to je teď, jako by zhasla světla," sdělil Sokos. Jeho kolega Christos Evangelidis řekl, že průkopníky ve výzkumu jsou Belgičané. Řekové zatím získali údaje z Atén a Soluně a postupně do studie zahrnou další města. Její závěry budou známy, až státy uzávěry zruší. "Chceme přijít na to, zda je možné zaznamenat minimální seizmické pohyby, které jinak překrývá hluk vytvářený člověkem," řekl Evangelidis.

Řekové prozatím dodržují omezení pohybu disciplinovaně. V zemi je přes 1900 nakažených a 86 mrtvých.

Hluk v řeckých městech za normálních okolností trochu utichá jenom v polovině srpna, kdy vrcholí letní sezona a většina Řeků se přesune na pláže. "Teď je to, jako kdyby byla půlka srpna, možná ještě tišší," řekl Evangelidis.