Lidé by měli sportovat i v době pandemie, míní lékařka

Desítky lidí zamířily 15. března 2020 odpoledne do Prokopského údolí v Praze. Preventivní opatření české vlády proti šíření koronaviru spolu se slunečným jarním počasím přimělo o víkendu stovky až tisíce lidí ke sportu pod širým nebem i procházkám. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Chodit na procházky, cvičit doma, hýbat se. I v době pandemie a omezeného pohybu je možné zůstat aktivní a zachovat si zdravého ducha ve zdravém těle. Opatření vlády na zmírnění šíření koronaviru sice uzavřely všechna vnitřní i venkovní sportoviště, lidé ale mohou vyrazit do přírody, radí lékařka a zakladatelka Pro Fit Institutu Marie Skalská. Kdo zůstává doma, může se připojit k on-line kurzům na internetu. Na sociálních sítích se také objevila instruktážní videa, která lidem ukazují, jak se dá cvičit doma v kuchyni nebo u počítače na pracovním stole.

"Vřele doporučuji pohyb zařadit, ono i jedno z preventivních opatření k mírnění stresu v tomto období je dodržovat určitý režim, mít plán," uvedla Skalská. Doporučuje pojmout současnou situaci jako výzvu hlavně pro ty, kteří cvičení delší dobu odkládají.

Všechna vnitřní i venkovní sportoviště jsou po nařízení vlády uzavřená. Lidé tak většinou nemají možnost zahrát si fotbal, nohejbal, volejbal, tenis nebo florbal. Pokud je ve sportovním areálu dětské hřiště s prolézačkami, je nepřístupné také. Lidé ale mohou jezdit na kolech či běhat. Aktivní pohyb potřebují především děti, kterým se zavřením škol odpadly hodiny tělocviku i všechny sportovní kroužky.

"Každý den jsou kluci aspoň hodinu a půl na kolech nebo koloběžkách ve Hvězdě. Taky si vymysleli specialitu - Star Wars judo, u kterého se perou, oba totiž chodí do Judo Clubu Tatran Praha. Občas to sice končí brekem a žalováním, ale zpotí se u toho slušně," popsala ČTK zážitky se sportovním vytížením svých potomků Vendula z Prahy 6.

Cvičit se dá i v domácích podmínkách. Různá studia přesunula své pravidelné lekce na internet, kluby půjčují například posilovací zařízení.

"Určitě se v domácnostech najde plno rotopedů ověšených ručníky, činky zakopnuté pod postelemi, všemožné posilovací vychytávky, tak hurá na ně," radí lékařka Skalská. Vyšších intenzit při domácím cvičení lze dosáhnout například výskoky nebo poskoky, netradiční zátěží mohou být naplněné PET lahve nebo batoh plný knih. Nejspolehlivější zátěží ale zůstává hmotnost vlastního těla.

Podle lékařky je dobré si cvičení doma naplánovat. "Plánovat stejně, jako bych šla do fitness centra, jinak je velká šance, že to nakonec vypustím," uvedla. S plánováním mohou pomoci různé sportovní aplikace. Existují třeba posilovací, cvičební a crossfitové aplikace, ale s mobilem nebo hodinkami na rukou se dá cvičit i jóga. Výhodou je i to, že cvičební plány a jejich plnění lze sdílet s přáteli nebo komunitou stejných nadšenců a motivovat tak sebe i je.

V Praze je zavřena většina velkých sportovišť, například Hamr nebo rodiči oblíbená Gutovka. Některé posilovací sestavy pod širým nebem ale omezené nejsou. Skalská však nedoporučuje jejich používání. Přesto je podle ní pohyb venku, byť třeba jen na zahradě, tím nejlepší, co pro sebe mohou lidé udělat. "Sluneční svit nám opravdu ovlivní příznivě naší náladu, čerstvý vzduch osvěží naši mysl, což je dnes to nejdůležitější," míní lékařka, která současně nabádá k nošení roušek na krátkých procházkách i při běhání.