Lidé budou od pátku opět moci cestovat do zahraničí

Ilustrační foto - Policisté kontrolují 31. března 2020 řidiče na hraničním přechodu s Německem Strážný/Philippsreut. Provoz na otevřených jihočeských hraničních přechodech do Německa a Rakouska se snížil poté, co do sousedních zemí pravidelně přestali dojíždět Češi za prací. Kvůli šíření nového typu koronaviru pro takzvané pendlery nyní platí pravidla, že v cizině musí zůstat minimálně tři týdny. ČTK/Pancer Václav

Praha - Vláda od pátku ruší zákaz volného pohybu osob. Lidé se zároveň budou moci pohybovat ve volném prostoru ve skupinách deseti osob, a ne maximálně dvou, jak platilo dosud. Možné bude i cestování do zahraničí, což se týká i dovolených. Při návratu do vlasti se lidé budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény. Po jednání vlády to novinářům řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podle Vojtěcha umožňuje uvolnění restrikcí dobrá epidemiologická situace ohledně rozšíření koronaviru. Rozšíření počtu osob, které se mohou pohybovat společně, na deset označil za logický i vzhledem k tomu, že se od začátku tohoto týdne mohou konat svatby za účasti deseti osob.

Po zrušení zákazu volného pohybu osob bude možné opět cestovat do zahraničí, dosud to bylo až na výjimky zakázáno. Podle Vojtěcha přitom budou platit stejná pravidla jako pro pohyb po Česku. "Pokud se člověk vrací, tak buď musí být covid negativní prokázaným testem, nebo musí absolvovat čtrnáctidenní karanténu," uvedl Vojtěch.

Podle náměstka ministra Romana Prymuly se bude negativní test na koronavirus kontrolovat přímo na hranicích. Informace o lidech, kteří ho mít nebudou, získají hygienici, kteří následně budou moci kontrolovat dodržování karantény.

Cestování do zahraničí bylo stejně jako obecně volný pohyb osob zakázáno v půli března. Nemožnost opustit republiku vyvolávala kritiku, skupina senátorů se ho chystala napadnout u Ústavního soudu. Podle nich takové opatření odporovalo základním ústavním právům. Dnes senátoři uvedli, že mají dostatek podpisů pro podání stížnosti.

Pendleři budou moci přes hranice denně s testem jednou za 14 dnů

Pendleři, na které se nevztahují současné výjimky, budou moci od půlnoci 27. dubna přes hranice za prací denně, když si každých 14 dní zajistí test na koronavirus, nejlépe přes zaměstnavatele. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po zasedání vlády uvedl, že po uvolnění zákazu pohybu bude moct vycestovat každý, po návratu bude ale nutné prokázat se dokladem o bezinfekčnosti, nebo jít na dva týdny do karantény. Pro pendlery, kteří musejí překračovat hranice každý den, bude povinné předkládat negativní test každých 14 dnů.

Pro lidi, kteří vycestují, má při návratu platit, že se budou muset prokázat maximálně čtyři dny starým negativním testem na koronavirus.

Uvolnění z podmínky se týká přeshraničních pracovníků, kteří dosud museli zůstávat za hranicemi déle a pak je čekala karanténa. Výjimky pro pracovníky ve zdravotních a sociálních službách a také pracovníky integrovaného systému zůstanou zachovány.

"U příhraničních zaměstnanců ve zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, sociálních službách a subjektech kritické infrastruktury stále platí právo vycestovat bez karantény při návratu. Nemusejí tedy předkládat ani negativní test. Totéž platí u pracovníků v mezinárodní dopravě, diplomatů nebo osob cestujících za hranice v mimořádných případech na dobu kratší než 24 hodin," uvedlo ministerstvo vnitra.

Usnesení také rozšiřuje kategorie cizinců, kteří mohou do ČR vstoupit. Nově mohou za určitých podmínek přicestovat občané EU za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studenti vysokých škol ze zemí EU.

Omezení pro pendlery vláda zavedla 26. března kvůli šíření nového typu koronaviru, několikrát přitom změnila podmínky pro vycestování za prací. Poté, co se podařilo epidemii dostat pod kontrolu, chce kabinet postupně omezení rozvolňovat.

Ústřední krizový štáb v pondělí avizoval, že navrhne, aby přeshraniční pracovníci, tzv. pendleři, a lidé cestující do Česka za obchodními aktivitami na méně než tři dny nemuseli po příjezdu do země na dva týdny do karantény, pokud se prokážou negativním testem na covid-19.