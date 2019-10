Liberty Ostrava chystá nový typ svodidla, je lehčí i bezpečnější

Ostrava - Hutní společnost Liberty Ostrava se chystá uvést na trh inovovaný typ jednostranného ocelového silničního svodidla. Oproti nynějšímu typu je svodidlo lehčí a má lepší parametry, je tak zároveň bezpečnější. Novinářům to řekl vedoucí výroby svodidel a důlních výztuží v Liberty Ostrava Richard Toman. Firma svodidlo tento týden úspěšně otestovala na bývalém letišti v Kameni na Pelhřimovsku.

Toman řekl, že u svodidla je důležitá pracovní šířka, tedy prostor, který za svodidlem musí zůstat volný. Svodidlo se při nárazu prohne, proto za ním nesmí nic být příliš blízko. Při nárazu vytvoří záchytný systém takzvanou kapsu, která utlumí energii nárazu a vyvede auto zpět do jízdního pruhu ve směru jízdy.

17.10.2019, 13:00, autor: ČTK/Vlastimil Vyplel, zdroj: ČTK

"Je důležité, aby pracovní šířka byla co nejmenší, aby potom za tím prostorem mohly být nějaké pevné překážky jako stromy kolem silnic, mostní pilíře. Pokud bychom dali překážku do toho prostoru, do té pracovní šířky, tak ovlivníme funkci svodidla," řekl Toman.

Před schválením do výroby musí svodidla projít i bariérovými zkouškami neboli crash testy. Úspěšnost svodidel v testech je podle mluvčí Liberty Ostrava Barbory Černé Dvořákové okolo 90 procent. Huť za posledních 15 let provedla 40 bariérových zkoušek, což obnášelo zhruba 80 nárazů. Každá takováto zkouška přijde na 4,5 - 6,5 milionu korun.

Auto je při testu řízeno na dálku, jede většinou rychlostí 65 až 110 kilometrů za hodinu a před nárazem do svodidla nesmí brzdit. Při poslední zkoušce byl použit nákladní automobil o váze 16 tun.

"Zkouší se, aby vydrželo svodidlo náraz jednak lehkým, jednak těžkým vozidlem. U těžkého vozidla, když to řeknu laicky, nesmí prorazit, u lehkého vozidla musí přesměrovat to vozidlo bezpečně od svodidla a nesmí ohrozit řidiče," řekl vedoucí posuzovatel z Technického a zkušebního ústavu stavebního Roman Ondruška.

Liberty Ostrava je největším výrobcem svodidel v Česku. Ročně jich vyprodukuje zhruba 1000 kilometrů. Vyrábí pět typů svodidel - jednostranná a oboustranná trasová svodidla, mostní a zábradelní svodidla a svodidla se zvýšenou ochranou pro motorkáře. Více než polovina produkce se uplatní v Česku, huť ale svodidla dodává také na Slovensko nebo do Litvy.

Svodidla pomáhají snižovat počet vážných dopravních nehod. Umísťují se často na vytipovaná riziková místa. Podle údajů policie například v Moravskoslezském kraji za 15 let svodidla přispěla ke snížení počtu smrtelných nehod o 38 procent a nehod s vážnými následky o 49 procent.

Toman řekl, že je ale důležité, aby byla svodidla správně instalována. Firma proto se správci silnic kontroluje svodidla před uvedením do provozu i během něj. "My vyvineme svodidlo, což je bezpečnostní pasivní prvek, ale pokud se to svodidlo špatně nainstaluje, tak se z něho stává úplně jiný výrobek, který má úplně jiné parametry a nemusí být tím bezpečnostním prvkem, naopak může být nebezpečný pro řidiče či vozidla. Může dojít třeba k protržení pásnice a ta pásnice může vniknout do prostoru vozidla," řekl.

Způsob instalace svodidla předepisují normy. "Jestliže montážník místo osmi šroubů tam dá třeba jen šest, tak samozřejmě změní parametr svodidla," řekl Toman.

Liberty Ostrava vyrábí ocel pro stavebnictví a strojírenství. Výrobky dodává do více než 40 zemí. V roce 2018 vyrobil podnik ještě jako ArcelorMittal 2,2 milionu tun oceli a dosáhl čistého zisku 4,1 miliardy korun, o 946 milionů vyššího než o rok dřív. Liberty Ostrava má s dceřinými společnostmi 6300 zaměstnanců.