Liberecké univerzita obnovila památník architektu Adolfu Loosovi

Liberec - Technická univerzita v Liberci obnovila památník Prostor k poctě architekta Adolfa Loose od sochaře Jiřího Seiferta. Výtvarné dílo z 80. let nechala odstranit před deseti lety kvůli špatnému stavu, v uzavřeném prostoru se navíc scházeli narkomani. Slavnostním znovuodhalením dnes univerzita připomněla 150 let od architektova narození. Na obnově díla se bude dál pracovat, řekl ČTK architekt a prorektor liberecké univerzity pro rozvoj Radek Suchánek.

Loos se narodil 10. prosince 1870 v Brně, v Liberci studoval v letech 1892 - 1997 na průmyslové škole. Umělecké dílo na pomezí architektury a sochařství postavili v 80. letech před budovou Stavoprojektu ve Voroněžské ulici, kde dnes sídlí hospodářská fakulta. Památníkem se tehdy významného architekta rozhodli 50 let po jeho úmrtí připomenout architekti okolo libereckého Sdružení architektů a inženýrů (SIAL). "Byl to první památník Loose na světě," řekl rektor univerzity Miroslav Brzezina.

Podle děkana liberecké fakulty architektury Osamu Okamury je památník příkladem výtvarného umění z 80. let. "Není to jen pohledová socha, ale bylo to myšleno i pro možnost pobytu v tom prostoru. Je to jakási spirála, do které člověk může vstoupit, může si tam sednout, může tam odpočívat a meditovat. Je to v podstatě takový pavilon s otevřenou střechou do nebe," řekl. Seifertův památník je podle Okamury velmi dobrým příkladem brutalistního přístupu k výtvarnému umění. "A brutalismus je teď velmi sledovanou kapitolou české architektury i umění," dodal.

Na obnovu památníku slíbilo 100.000 korun město Liberec a přispět chce i Liberecký kraj. V jednání je také zapojení dalších subjektů, náklady na rekonstrukci památníku totiž dosáhnou 800.000 korun. Na obnově díla a jeho osvětlení se bude pracovat ještě příští rok. "Veškeré práce na restaurování a na úpravě okolí by měly být ukončeny v první polovině roku 2021, tak aby na 88. výročí úmrtí Adolfa Loose, které připadá na 23. srpna, bylo již vše ve finální podobě," dodal Suchánek.

Loos je považován za jednoho ze zakladatelů moderní architektury a čelného představitele architektonického purismu. V Liberci žádná jeho stavba nestojí, jediným známým projektem určeným pro město byl pavilon firmy Siemens & Halske pro výstavu českých Němců v roce 1906, který se ale nedochoval. Výročí architektova narození si připomínají studenti liberecké fakulty architektury i doprovodným programem, který je kvůli koronavirovým opatřením hlavně na sociálních sítích. Zapojit se může i veřejnost.