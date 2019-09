Liberecká zoo se ke 115. výročí vzniku dostala na poštovní známku

Liberec - Liberecká zoo, která je nejstarší v republice, se ke 115. výročí svého vzniku dostala na poštovní známku. Zastoupená je na ní motivem takina čínského a osla somálského. Spolu s ní jsou na speciálním aršíku další tři zoo v Česku. Křest známek od akademických malířů Jaromíra a Libuše Knotkových a rytce Martina Srba se konal v liberecké zoo.

Aršíky známek věnované českým zoo vycházejí od roku 2016. Na každém jsou zastoupené čtyři zahrady, letošní aršík je poslední. Podle Knotka se snažili autoři známek zoo rozdělit podle toho, zda na daný rok vycházelo nějaké výročí. "Už na začátku bylo plánováno, že liberecká bude v poslední řadě, aby jí vévodila jako nejstarší," uvedl. Původně měla liberecká zoo letos slavit 100 let od otevření, badatelé ale letos zjistili, že je ještě o 15 let starší. "To nevadí, na známce to uváděno není," řekl Knotek.

Zvířata byla podle něj na známku vybírána tak, aby každou zahradu zastupovala jiná, ale zároveň pro ně byla významná. Proto je u liberecké vzácný takin čínský, kterého se z asijského kontinentu podařilo vyvézt jen Liberci v roce 2002. Osel somálský patří mezi kriticky ohrožená zvířata a liberecká zoo chová tyto kopytníky od roku 1991.

Podle organizátora dnešního křtu a filatelisty Slavomila Strnada patří fauna mezi sběrateli známek mezi nejoblíbenější motivy. Liberecká zoo podle něj dosud vlastní známku nejspíš neměla. "V dějinách české a československé známky snad vyšla jediná emise, tuším, že v roce 1977, která byla nazvaná Československé safari. Takže za 40 let to byla asi jediná emise věnovaná zoologickým zahradám," uvedl Strnad.

Ke 115. výročí založení liberecké zoo letos vyšla i unikátní suvenýrová eurobankovka. Zoo dala v květnu k dispozici 3500 kusů, poslední byla prodána čtyři a půl hodiny od zahájení prodeje. Hlavním motivem na bankovce jsou slon, takin a orlosup. Česká mincovna v Jablonci zase na říjen plánuje k výročí zoo vydat emisi zlatých a stříbrných medailí. Budou na nich čtyři ohrožené druhy chované v Liberci - lev berberský, osel somálský, urial bucharský a zebra bezhřívá. Vyobrazena na ní bude také nejstarší budova areálu zahrady z roku 1906, takzvané Čapí hnízdo.