Liberecká zoo při prohlídkách prozrazuje zajímavosti

Liberec - O čtyřkilové sloní stoličce, jež málem trefila ošetřovatele, který samec mezi velbloudy byl nejplodnější či proč má ošetřovatel černou ruku, když jde od tapírů. I to se dnes mohli dozvědět návštěvníci liberecké zoo při komentované prohlídce. Zahrada je pořádá dvakrát denně v pracovních dnech, délka závisí na zvídavosti účastníků.

"Trvá až tři hodiny. Když to lidi baví, tak je radost provázet," řekl dnes ČTK jeden z průvodců Leoš Havle. Nejvíce se lidé podle něj zajímají o šelmy, opice či lachtany. "Říkáme zajímavosti, co nenajdou na cedulkách. Lidi zajímají rozměry, rychlost, velikost, hmotnost, pak intimnosti ze života zvířat, rodinné vztahy ve skupině, protože to hned aplikují na svoji rodinu, to slyší hrozně rádi," uvedl průvodce.

Třeba velbloudy zoo chová už 50 let, první byl Bezděchodka. "A nejplodnější Claudius, předchůdce současného Tiberiuse. Po něm bylo asi 30 mláďat," uvedl Havle. U osla somálského se zase mohli účastníci prohlídky dozvědět, že za 11 let se narodilo 13 samců než se předloni povedla samička. "A loni byl zase samec," řekl průvodce. U tapírů liberecká zoo zatím mláďata neměla, ve výběhu jsou jen dva samci. Jeden z nich, Filip, má rád drbání. "Když ale skončíte, tak zjistíte, že máte černou mastnou ruku, protože tapíři mají hodně promaštěnou kůži, jak žijí ve vodě," řekl Havle. Přibližování života zvířat návštěvníkům vnímá jako pomoc přírodě. "Když získají trochu k zvířatům vztah, tak ochrana přírody a životního prostředí pro ně už není takový problém," uvedl.

Přiblížit se to snažil i na historkách, třeba když slonici Rání vypadla stolička a trefila málem ošetřovatele. "Byl skloněný pod slonem, něco tam dělal, a najednou mu kolem hlavy proletěla taková čtyřkilová cihla," uvedl s tím, že sloni za život pětkrát vymění zuby. Podle něj je také nutné slony zaměstnat. "V přírodě 20 hodin denně shání potravu. Tady ji dostávají pětkrát denně, zbytek musíme něčím zpříjemnit. Tak vymýšlíme různé hračky, říká se tomu enrichment, učitelé by řekli volnočasové aktivity, kdy třeba ošetřovatel krmení rozdělí po celém výběhu," dodal.

Zoo komentované prohlídky zavedla od června, budou až do konce letních prázdnin. Zahradě by měly pomoci nalákat návštěvníky, o něž přišla v souvislosti s koronavirem. "Stále se s tím vyrovnáváme. Máme obrovský finanční propad a zaznamenáváme i obrovský propad v návštěvnosti," řekla mluvčí zoo Barbara Tesařová. K dnešnímu dni přišlo od začátku roku bezmála 60.000 lidí, loni už to bylo skoro 124.000. "Teď se to trochu zlepšuje, je to dáno i tím, že jsme konečně mohli zahájit prodej vstupenek na pokladně, protože jen elektronický prodej spoustu lidí odrazoval," uvedla. Podle ní za hezkého dne přijde až 1200 lidí, limit pro libereckou zoo v rámci vládních opatření je 3500. "To míváme, když jsou hezké víkendy," dodala.