Liberecká nemocnice má novou angiolinku, umožní rozšíření spektra zákroků

Liberec - Kardiologie liberecké nemocnice má ode dneška v provozu novou angiolinku za 35 milionů korun. Umožní nejen kvalitnější a bezpečnější rentgenová zobrazení srdce, ale i rozšíření spektra zákroků. Nahradila 13 let staré zařízení. Přednosta libereckého kardiovaskulárního centra Rostislav Polášek rozdíl mezi nimi přirovnal k tomu, jako vlastnit stíhačky F16 a F35.

Fotogalerie

"Je to také rentgen, ale když dostanete informace na jednu plochu v jednom čase, tak získáváte novou kvalitu, která vám umožňuje se rychleji a lépe zorientovat a rozhodovat," řekl dnes novinářům. "Nový přístroj nám proti tomu starému umožňuje vyšetření a zobrazení a následné ošetření našich pacientů ještě daleko přesněji a lépe, bezpečněji s nižší dávkou rentgenového záření," dodal.

Nová angiolinka nabízí vyšší kvalitu obrazu a díky víceosému flexibilnímu rameni nebude při vyšetření potřeba tolik posouvat pacienta či dokonce celý vyšetřovací stůl. Systém disponuje navíc funkcemi pro vytváření 3D obrazu a umožňuje jejich použití při plánování a navigaci výkonů. Několik menších monitorů nahradil velký 58palcový barevný LCD displej, do kterého si mohou lékaři pouštět až osm obrazových vstupů a měnit si jejich rozestavění.

Liberečtí lékaři předchozí přístroj využívali pro výkony intervenční kardiologie. "Což je soubor miniinvazivních diagnostických i léčebných procedur, u kterých využíváme zavádění katetrů a dalších nástrojů do srdečních oddílů a srdečních cév. V našem případě se nejčastěji jedná o zobrazení a léčbu věnčitých tepen, teda těch tepen, co vyživují srdeční sval, a to se týká nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční a také nemocných s akutním infarktem myokardu. Provádíme velké množství výkonů ročně a léčíme pacienty jak stabilní, tak ty v akutním ohrožení života," řekl vedoucí lékař katetrizační laboratoře Pavel Tomašov. V budoucnu podle něj chtějí nový přístroj využívat i při léčbě chlopenních vad a implantacích aortálních chlopní. Na předchozí angiolince za 13 let jejího provozu provedli v liberecké nemocnici přes 10.000 zákroků na věnčitých tepnách i v srdci a přes 30.000 vyšetření.

Nový přístroj si nemocnice pořídila díky dotaci z evropského programu React EU. V úterý zahájí nemocnice práce i na výměně druhé angiolinky, za kterou zaplatí zhruba 24 milionů korun. "Ta je umístěna na sále, který využíváme k implantaci přístrojů, kardiostimulátorů a defibrilátorů. To je angiolinka nižšího řádu, která umožňuje méně podrobné vyšetření. Za tu dobu 13 let ale došlo k vývoji i tohoto oboru. A my dneska děláme zákroky třeba takové, kdy musíme elektrodu implantovat do převodního systému. Děláme více resynchronizační léčby, a proto je velmi důležité, abychom měli lepší rentgenové zobrazení," uvedl Polášek. Tyto zákroky budou podle něj dělat i po dobu výměny starého přístroje za nový, využijí k tomu dočasně jiné sály v nemocnici. "To potrvá tak dva měsíce," dodal přednosta.