Liberec a Hradec Králové budou hájit neporazitelnost

Praha - Hokejisté Liberce a Hradce Králové budou pátečním programu 3. extraligového kola hájit stoprocentní bilanci, kterou po dvou odehraných zápasech mají. Bílí Tygři přivítají Litvínov, jemuž se naopak za dvě domácí vystoupení nepodařilo dosáhnout na body. Mountfield se představí ve Zlíně. Celkem se odehrají pouze čtyři duely. Plzeň hostí Mladou Boleslav a Olomouc přivítá Pardubice.

Liberec je v čele extraligového pelotonu díky oslnivému skóre 11:2. Z 11 vstřelených branek jich Bílí Tygři nastříleli pět v přesilovkách, v nichž se jim přitom v přípravě zrovna moc nedařilo. "Když se přesilovky daří, je to hodně příjemné. Jak s Pardubicemi, tak i s Olomoucí rozhodly právě početní výhody. Aktuálně se nám v útoku hodně daří, ale musím to zaklepat," uvedl pro klubový web útočník Radan Lenc.

Litvínov za dva zápasy desetkrát inkasoval. "Žádný získaný bod nebereme ještě jako nějaké zásadní varování, zároveň ale určitě nejsme v klidu. Uvědomujeme si, že jsme hráli dva zápasy doma proti těžkým soupeřům, i když žádný nebude lehký. Máme těžký los, ale to je součást programu. Chceme v každém zápase bodovat, ani v pátek v Liberci nás nečeká nic lehkého, ale naopak další top mužstvo. Uděláme všechno pro to, abychom bodovali," prohlásil trenér Litvínova Vladimír Országh.

Přes porážky nebyly výkony Vervy z jeho pohledu úplně špatné. "V úterý proti Třinci to byl lepší výkon než v prvním utkání, na body však nestačil. Rozhodly speciální formace. A rozhodly už i v neděli. Pokud se v tomto ohledu nezlepšíme, velmi těžko budeme vyhrávat," zdůraznil Országh.

Rovněž Zlín nezískal dosud ani bod a nyní Berany čeká stoprocentní Mountfield. "Bude to velmi těžký soupeř, psychicky uvolněný po dobrém začátku. Má ve svém středu řadu individualit, hodně mu pomáhá Filip Hronek," je si vědom síly soupeře trenér Beranů Robert Svoboda. "My musíme zlepšit koncovku, herně to není tak špatné," vyzdvihl největší bolest svého týmu, který dal ve dvou zápasech jen jediný gól. Chybět budou Zlínu zranění Žižka, Novotný, Václavek, Dufek a Dobiáš.

Královéhradečtí se i do třetice představí venku. "Jsme spokojení s tím, že máme šest bodů. Ve hře jsou takhle na začátku ligy ještě určité nedokonalosti, ale hokej je hrou chyb a my jsme rádi, že jsme jich zatím udělali méně než soupeři. Zlín je každým rokem nepříjemným a houževnatým týmem, ale člověk si moc nevybere," řekl útočník Vladimír Růžička.

Jediným dalším celkem, který dosud neprohrál a na kontě má plný počet šesti bodů, je stále úřadující šampion Třinec. Oceláři měli nastoupit ve Vítkovicích, jenže zápas byl odložen. Ostravané i hráči Brna jsou aktuálně v karanténě a do nové extraligové sezony zatím ještě vůbec nezasáhli.

Plzeň sice prostřednictvím sportovního manažera Tomáše Vlasáka avizovala, že za současných zpřísněných podmínek kvůli druhé vlně koronaviru Indiáni hrát doma stoprocentně nebudou, ale zatím to vypadá, že proti Mladé Boleslavi přesto nastoupí.

Pokusí se tak odčinit porážku v prodloužení z ledu Pardubic. "Naše hra bez puku byla relativně slušná, tam klukům nebudu nic vyčítat, snažili se dohrávat. Horší byla hra s pukem - neměli jsme moc šancí, v předfinální fázi jsme selhávali," připustil kouč Škody Ladislav Čihák.

Mladoboleslavští po úvodní těsné porážce v Karlových Varech doma poprvé v sezoně bodovali díky nedělní výhře nad nováčkem Českými Budějovicemi (5:2). Zlepšit se chtějí hlavně v přesilovkách - ze 13 proměnili zatím jedinou. "Snažíme se je trénovat. Ve Varech nám přesilovky nešly vůbec, minule to bylo o něco lepší. Snad to značí, že se v nich budeme zlepšovat. Doufám, že to v průběhu zápasů vypilujeme, protože je to důležitý faktor, hodně zápasů se s tím vyhrává," podotkl útočník David Šťastný.

Olomouc čeká duel s Pardubicemi. Hanákům budou nadále scházet Klimek se Strapáčem, připraveni by už ale mohli být už Ostřížek a Dujsík. "Doufám, že budou hrát. To by nám pomohlo, protože patří ke zkušeným hráčům," řekl trenér Zdeněk Moták.

Pardubičtí - podobně jako Mladá Boleslav - vidí prostor ke zlepšení hlavně v přesilovkách. "Myslím, že s Plzní už byly lepší než v Liberci, ale i tentokrát jsme měli přesilovku pět na tři a pořád to není ono. Kdybychom dali nějaký gól v přesilovce, zápas mohl vypadat úplně jinak," prohlásil útočník Martin Kaut.

Statistické údaje před pátečními zápasy 3. kola Tipsport extraligy: PSG Berani Zlín (11.) - Mountfield Hradec Králové (3.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Pavel Sedláček 2 zápasy/1 bod (1 branka + 0 asistencí) - Jakub Orsava 2/5 (2+3). Statistiky brankářů: Libor Kašík průměr 3,00 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,78 procenta - Marek Mazanec 1,50 a 94,74. Zajímavosti: - Berani se na třetí pokus v sezoně budou snažit poprvé bodovat. V pátek podlehli doma Olomouci 1:4 a v neděli prohráli na ledě Sparty 0:3. - Hradec Králové se přestaví i potřetí v sezoně venku a zatím má plný bodový zisk. Minulý týden ve čtvrtek zvítězil v Českých Budějovicích 5:1 a o tři dny později vyhrál v Litvínově 4:2. - Zlín vyhrál čtyři z posledních šesti vzájemných zápasů. - Zlínský brankář Libor Kašík může v neděli v Pardubicích odchytat 300. zápas v extralize. - Útočník Aleš Jergl z Hradce Králové by mohl v neděli doma proti Liberci sehrát 200. zápas v domácí nejvyšší soutěži. HC Škoda Plzeň (4.) - BK Mladá Boleslav (5.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mertl 2/2 (2+0) - Radim Zohorna 2/4 (1+3). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 2,98 a 91,57 - Jan Růžička 2,00 a 89,47, Gašper Krošelj 3,05 a 80,00. Zajímavosti: - Plzeň v obou zápasech v nové sezoně bodovala. Po páteční domácí výhře nad Spartou 5:3 v neděli podlehla v Pardubicích 2:3 v prodloužení. - Mladá Boleslav se pokusí o první zisk venku v sezoně. V pátek prohrála v Karlových Varech 2:3 a v neděli na vlastním ledě vyhrála nad Českými Budějovicemi 5:2. - Bruslařský klub bodoval ve vzájemných zápasech s Plzní čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhrál. - Zadák Marek Hrbas z Mladé Boleslavi může sehrát 300. zápas v extralize. - Plzeňský obránce Vladimír Krempláček dnes slaví 18. narozeniny, mladoboleslavskému útočníkovi Gabrielu Szturcovi je dnes 17 let. HC Olomouc (7.) - HC Dynamo Pardubice (9.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Jakub Navrátil 2/2 (1+1) - Radoslav Tybor 2/2 (1+1). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,50 a 92,31 - Pavel Kantor 1,69 a 92,86, Milan Klouček 8,24 a 77,42. Zajímavosti: - Olomouc se pokusí na druhý pokus v sezoně doma bodovat. Po páteční výhře ve Zlíně 4:1 v neděli stejným poměrem podlehla na vlastním ledě Pardubicím. - Dynamo po pátečním debaklu v Liberci (1:7) v neděli doma zdolalo Plzeň (3:2 v prodloužení). - Pardubice ve vzájemných duelech dvakrát za sebou vyhrály a třikrát v řadě bodovaly. - Hanáci se s Pardubicemi utkali v srpnu v Poháru Generali České pojišťovny a po porážce na výhodě Čech 2:5 podlehli i doma 1:5. - Útočník Lukáš Anděl z Pardubic dnes slaví 23. narozeniny, kanadskému obránci Rhettu Hollandovi z Dynama bude v pátek 27 let. Bílí Tygři Liberec (1.) - HC Verva Litvínov (10.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Ladislav Šmíd 2/6 (1+5) - Richard Jarůšek, František Lukeš, Jan Ščotka, Patrik Zdráhal všichni 2/2 (1+1). Statistiky brankářů: Petr Kváča 1,00 a 96,08 - Denis Godla 5,71 a 82,22, David Honzík 1,71 a 91,67. Zajímavosti: - Bílí Tygři jsou zatím v novém ročníku stoprocentně úspěšní. V pátek vyhráli doma nad Pardubicemi 7:1 a v neděli zvítězili v Olomouci 4:1. - Verva čeká na první zisk v ročníku. Po nedělní prohře s Hradcem Králové v úterý prohrála rovněž doma s Třincem 3:6. - Ve vzájemných duelech v extralize vyhrál Liberec čtyřikrát za sebou a ztratil jediný bod. Litvínov uspěl naposledy 1. března loňského roku, kdy doma zvítězil 6:3. - Liberec se utkal v polovině srpna s Litvínovem dvakrát v Poháru Generali České pojišťovny. Nejdříve doma podlehl 0:1 a potom zvítězil na sever Čech 4:3 po samostatných nájezdech. - Litvínovský útočník František Lukeš oslaví v pátek 38. narozeniny. Další program: Neděle 27. září: 4. kolo: 16:00 Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 17:00 HC Dynamo Pardubice - PSG Berani Zlín, HC Oceláři Třinec - HC Olomouc, 17:20 Madeta Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary, 17:30 HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň. Předehrávka 26. kola: 17:20 BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha (ČT Sport).