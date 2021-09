Levicoví demonstranti v Mnichově si postavili tábor, vaří pro 1500 lidí

Klimatičtí a levicoví aktivisté, kteří protestující v Mnichově proti automobilovému průmyslu a automobilové výstavě IAA Mobility, se neobejdou bez zázemí, kde mohou přespat a najíst se. To jim poskytuje kemp na mnichovské Tereziánské louce. Na snímku z 8. září 2021 je polní kuchyně, ve které tým kuchařů denně připravuje veganskou stravu pro 1500 lidí. Jídlo je zdarma, organizátoři vše financují z darů a dobrovolných příspěvků.

Klimatičtí a levicoví aktivisté, kteří protestující v Mnichově proti automobilovému průmyslu a automobilové výstavě IAA Mobility, se neobejdou bez zázemí, kde mohou přespat a najíst se. To jim poskytuje kemp na mnichovské Tereziánské louce. Na snímku z 8. září 2021 je polní kuchyně, ve které tým kuchařů denně připravuje veganskou stravu pro 1500 lidí. Jídlo je zdarma, organizátoři vše financují z darů a dobrovolných příspěvků. ČTK/Zápotocký Aleš

Mnichov - Klimatičtí a levicoví aktivisté, kteří až do víkendu protestují v bavorské metropoli proti automobilovému průmyslu a automobilové výstavě IAA Mobility, se neobejdou bez zázemí, kde mohou přespat a najíst se. To jim poskytuje kemp na mnichovské Tereziánské louce, která bývá dějištěm pivního festivalu Oktoberfest. Tábor, jak v rozhovoru s ČTK říká Vanessa, jedna z organizátorek, má povoleno hostit až 1500 lidí.

"Není to levná záležitost," říká Vanessa s tím, že náklady činí 133.000 eur (3,4 milionu korun). "My od účastníků žádné peníze nevyžadujeme, mohou však dobrovolně přispět," říká. Doporučený příspěvek na osobu a den je 15 eur (380 korun).

Vybudování tábora bylo podle Vanessy překážkovým během na dlouho trať, která stále není u konce. "V úterý jsme přestavovali velké stany, abychom vyhověli požadavku policie, která chce mít přehled, co se děje uvnitř," říká.

Její kolega Axel, který se stará o polní kuchyň, k tomu dodává, že nařízení úřadů byla často protichůdná. "Policie chtěla, aby velké stany neměly boční stěny a aby to byl jen přístřešek. Hygiena takovou podobu zamítla a trvala na tom, že když v těchto stanech skladujeme potraviny, musíme stěny vztyčit. Nakonec jsme se dohodli na kompromisu, stany mohou mít boční stěny, ale přední ne," vysvětluje.

Axel má spolu s dalšími kuchaři a pomocníky za úkol denně nasytit 1500 lidí. V nabídce je výhradně veganská strava. "To odpovídá i našim představám o ekologii a ochraně klimatu," doplňuje Vanessa. Podle Axela je pro zásobování kuchyně potřeba přinejmenším šest tun zeleniny, obilovin a luštěnin. K tomu je v nabídce ovoce nebo třeba také 1500 velkých bochníků chleba.

"Vaříme na plynu, který vozíme v plynových bombách. Máme tady i velký chladicí kontejner," říká Axel. Zřízení kuchyně, které dominují velkokapacitní hrnce a várnice, nebylo podle Vannesy snadné. "Úřady chtěly různá hygienická a zdravotní povolení. Řešit to nakonec musel soud, který rozhodl, že veganská kuchyně odpovídá našemu klimatickému a politickému konceptu, takže vařit můžeme," říká.

"Problémy jsme měli i se stany. Chtěli jsme vztyčit cirkusové šapitó, to nám ale úřady zakázaly," uvádí Vanessa.

Vedle hygienického zázemí, jako je zásobování pitnou vodou nebo vybavení tábora 90 mobilními toaletami, museli aktivisté vzhledem k dosud neskončené pandemii nemoci covid-19 splnit i řadu epidemických opatření. "Vstup do kempu je možný jen po registraci," říká Vanessa. Demonstranti a návštěvníci dostanou pásek s kódem, aby je bylo možné dohledat. Proklouznout do areálu je obtížné, protože tábor je oplocen a u únikových vchodů hlídkují vedle policistů i sami aktivisté. U vstupní brány, která je jediná, se lidé prokazují zmíněným kódem. Ten získají po prokázání bezinfekčnosti, a to testem, dokladem o očkování, nebo potvrzením o prodělání nemoci.

"Nezbytné je také nošení roušek v celém kempu. Sundat roušky je možné při jídle a samozřejmě i v soukromých stanech," dodává Vanessa.

Během pobytu v kempu organizátoři připravili sérii přednášek, debat, vzdělávacích akcí, workshopů nebo divadelních představení. Informační stánky si v místě zřídily také různé levicové a klimatické skupiny, které zájemcům vysvětlují své představy o podobě světa. Marie, jedna z mladých aktivistek, která se hlásí k internacionálnímu federalismu, upozorňuje na propojenost autoprůmyslu s výrobci zbraní. "Autokoncerny se totiž podílejí na produkci zbraní," tvrdí Marie.

Vedle odklonu od automobilismu požadují levicoví aktivisté i rychlejší postup v ochraně klimatu. Dosažení uhlíkové neutrality v Německu do roku 2045, jak zákonodárci rozhodli, podle nich rozhodně nestačí. "Už dnes vidíme katastrofální sucha a záplavy, vlny obrovských veder," říká Louisa, jedna z demonstrantek. Její kamarád Joachim klimatické úsilí vlády považuje trochu za podvod, neboť ekologickou zátěž mohou bohaté státy přenést na chudé země. "Německo se proto, jako jeden z největších znečišťovatelů, musí jednoznačně přihlásit k mezinárodní odpovědnosti za klima," dodává.

Jedním z témat debat v táboře tak jsou i nadcházející parlamentní volby, které se konají 26. září. "Diskutujeme o tom, nikomu ale neradíme, koho by měl volit," říká Vanessa. "Říkáme jen, že je potřeba zvážit sociální a ekologický program stran, rozhodnout ve volební místnosti se ale musí každý sám za sebe," dodává.