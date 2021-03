Letní filmová škola v Uherském Hradišti se bude letos věnovat i mexickému filmu

Uherské Hradiště - Letní filmová škola v Uherském Hradišti se bude letos v sekci Terra festivalis věnovat Mexiku. Vyplývá to z informací zveřejněných dnes na webových stránkách přehlídky. Její 47. ročník by se měl konat od 23. do 30. července.

Osm zástupců současného mexického festivalového filmu představí programový ředitel festivalu Jan Jílek a filmový kritik Vít Schmarc dramaturgickými úvody. "Komplikovaná současnost Mexika je reflektována díky tamější kinematografii, místní tvůrci tak činí především prostřednictvím ostrých dramatických řezů či silných metafor," uvedli v anotaci sekce Jílek se Schmarcem.

Sekce Terra festivalis byla na LFŠ uvedena poprvé v roce 2019. Soustředí se na vybranou národní kinematografii, která se prosazuje na mezinárodní scéně a festivalech. Loni byla zaměřená na Izrael, předloni na Bulharsko.

Loňskou podobu přehlídky výrazně ovlivnila pandemie koronaviru. Pořadatelé ji kvůli tomu přesunuli na pozdější termín a zkrátili. Návštěvníci měli loni možnost v Uherském Hradišti vidět 94 celovečerních snímků, v roce 2019 jich byl zhruba dvojnásobek. Dále festival loni nabídl sedm středometrážních a 63 krátkých filmů a také řadu doprovodných aktivit. Program byl přístupný pouze pro akreditované návštěvníky, kterých bylo zhruba 5000.