Letní filmová škola letos přibližuje britskou novou vlnu

Uherské Hradiště - Letní filmová škola (LFŠ) v Uherském Hradišti letos přibližuje v historickém programovém bloku i britskou novou vlnu z konce 50. a 60. let minulého století. Je to fenomén, který obrodil a zásadně změnil britskou kinematografii a ovlivnil ji do dalších dekád, řekl ČTK programový ředitel LFŠ Jan Jílek.

"Byla to skupina mladých režisérů, částečně to vycházelo z rozhněvaných mladých mužů, hnutí, které bylo silné v literatuře a na divadle. Přinesli odvahu, vypravěčské postupy progresivnější a radikálnější v té době, i zpracování témat, která se do té doby nezpracovávala a byla v klasickém oficiálním britském filmu tabu. Odráželo to dobu a změny v britské společnosti a ovlivnilo to další tvůrce," uvedl Jílek.

Britská nová vlna přinesla jiný obraz Británie, jiné příběhy i hrdiny. Tony Richardson, Lindsay Anderson, Karel Reisz či Jack Clayton točili snímky o dělnických hrdinech, odvrácené straně třídního systému a ztracených iluzích. Letní filmová škola do programu zařadila klasické snímky jako Osamělost přespolního běžce Tonyho Richardsona i méně známé filmy jako je Pokoj ve tvaru L nebo Kožené bundy.

Diváci dnes viděli například Richardsonův snímek Kapka medu o mladé dívce, která žije s do sebe zahleděnou matkou. Dívka se stýká s černošským námořníkem, za kamaráda má homosexuála. Snímek podle programové ředitelky festivalu Ivy Hejlíčkové přinesl kontroverzi, také zřejmě první mezirasový polibek na filmovém plátně. "Mluví se tam o potratu, svobodných matkách, homosexuálech. Bylo to velmi neobvyklé, film byl v několika zemích zakázán," řekla dnes před promítáním Hejlíčková.

Představitelku hlavní hrdinky vybral režisér z asi 2000 uchazeček, zaujaly zejména její oči. Výkon herečky Rity Tushinghamové byl mimořádný. "Získala ceny, zařídil jí taky řadu dalších rolí. Stala se jednou z hlavních tváří britského filmu začátku 60. let," uvedla Hejlíčková.

Sekce Filmová čítanka, která se letos věnuje britské nové vlně, na LFŠ mapuje různá hnutí z historie filmu, uskupení či manifesty. Letošní 48. ročník LFŠ začal v pátek, potrvá do 4. srpna. Nabídne zhruba 180 filmů.