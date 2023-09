Letiště Praha za osm měsíců odbavilo devět milionů lidí, meziročně více

Praha - Letiště Praha za prvních osm měsíců letošního roku odbavilo 8,98 milionu cestujících, meziročně o 29 procent více. Oproti roku 2021 letos využilo pražské letiště asi čtyřikrát více cestujících. Vzrostl také počet vzletů a přistání, a to zhruba o 16 procent. Vyplývá to ze zveřejněných statistik Letiště Praha. Nejžádanější destinací za osm měsíců byl tradičně Londýn. V srpnu nejvíce lidí mířilo do Řecka.

Nejvíce se z Prahy létalo tradičně do Londýna, za prvních osm měsíců tam letělo zhruba 700.000 cestujících. Následuje Paříž se zhruba 440.000 cestujícími, dále Milán a Amsterdam. V srpnu byly nejvyhledávanější dovolenkové destinace. Přes 171.000 cestujících letělo do Řecka, následovala Itálie, Turecko a Španělsko.

Ke konci srpna evidovalo pražské letiště 76.822 vzletů a přistání, což je meziročně o 16 procent více. V minulém týdnu předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos uvedl na svém účtu X, že letiště překonalo hranici deset milionů odbavených cestujících.

V srpnu využilo pražské letiště 1,58 milionu cestujících, meziročně o 19 procent více. Podle Řízení letového provozu ČR nad Českou republikou letecký provoz v srpnu meziročně vzrostl o 11,4 procenta na 68.691 pohybů.

Z Letiště Praha se během letního letového řádu, který bude platit do konce října, létá do 152 destinací přímou linkou. Na konci loňského roku Letiště Praha očekávalo za rok 2023 odbavení 12,7 milionu cestujících. S ohledem na vývoj sezony a oživující se letecký trh upravilo výhled nejprve na 13 milionů a poté na 13,6 milionu odbavených pasažérů. "Jedním z faktorů je neobvykle vysoká obsazenost letů," řekl předseda představenstva společnosti Jiří Pos. Podle něj je letošní obsazenost letů 89 procent.

V minulém roce letiště odbavilo 10,7 milionu cestujících, což však bylo stále pod úrovní čísel z roku 2019. Tehdy pražské letiště odbavilo 17,8 milionu pasažérů. S návratem k těmto číslům letiště počítá v roce 2026. V příštím roce cílí letiště na odbavení 14,9 milionu cestujících.