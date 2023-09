Letiště Praha může uzavřít smlouvu s Uberem, řízení u ÚOHS skončilo

Brno/Praha - Letiště Praha může uzavřít smlouvu s firmou Uber, která zvítězila v tendru na taxislužbu. Podpis smlouvy dosud blokovalo správní řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kde podmínky tendru napadla firma Tick Tack. Správní řízení nyní zastavil předseda ÚOHS Petr Mlsna. Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách úřadu.

Antimonopolní úřad letos v červnu návrh firmy Tick Tack zamítl. Uvedl, že nenašel důvody pro uložení nápravného opatření. V další části pak řízení zastavil, protože návrhu nepředcházely řádně podané námitky. Společnost Tick Tack podala proti rozhodnutí rozklad k předsedovi úřadu Petr Mlsnovi, který nyní rozhodnutí první instance zrušil a správní řízení zastavil.

Důvodem je to, že Tick Tack po podání rozkladu z koncesního řízení odstoupila, a tím ztratila právo podmínky tendru u ÚOHS napadnout. "V průběhu druhostupňového řízení navrhovatel z koncesního řízení odstoupil, čímž ztratil právo na přezkoumání postupu zadavatele," řekl ČTK mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Rozhodnutí předsedy úřadu je pravomocné, a Letiště Praha tak může uzavřít s firmou Uber smlouvu. Původně měl Uber taxislužbu zajišťovat od letošního února, poté byl termín posunut kvůli námitkám na květen letošního roku. V květnu mluvčí Letiště uvedla, že do skončení řízení u ÚOHS bude taxislužbu zajišťovat Tick Tack ze skupiny Taxi Praha, která zajišťovala taxislužby na letišti od roku 2016 spolu s firmou Fix.

Jednou ze základních podmínek aktuálního tendru je povinnost provozovatele stanovit před každou jízdou konečnou cenu, kterou vypočítá jeho software. Výsledná cena jízdného pak nesmí překročit dohodnutou cenu, a to ani při změně trasy nebo čekání v zácpě. Provozovatel rovněž musí garantovat požadovanou kvalitu služeb a bezpečnosti, vozový park ve stáří maximálně do tří let i reprezentativní chování řidičů, kteří by měli mít alespoň základní znalost angličtiny a plynulou češtinu. Platba bude vždy možná i bezhotovostně. Provozovatel také bude muset udržovat dostatečný počet dostupných vozů na letišti podle aktuální poptávky a zajistit i vozy pro handicapované cestující nebo rodiny s dětmi.