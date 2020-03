Letiště bude omezovat provoz postupně, cizince do Česka nepustí

Praha - Pražské letiště je zatím stále v provozu, postupně však bude omezovat provoz. Důvodem je vládní zákaz pro cestování do zahraničí. Cizince, kterým bude vstup do Česka zakázán, letiště nevpustí na české území a odkáže je k dopravcům k odletu. Informovalo o tom dnes Letiště Praha. Vláda kvůli šíření koronaviru od dnešní půlnoci zakázala vstup cizinců do Česka, zakázala také vycestování Čechů do zahraničí. Kamionovou dopravu vládní zákaz cestování za hranice nezastaví, vztahuje se na ní výjimka. Přejet hranice budou moci i šoféři bez kamionu s průkazem.

Letiště bude provoz kvůli současné situace omezovat. "Konkrétní provozní opatření budou přijímána postupně. O těchto provozních opatřeních budeme také cestující postupně informovat. Letecké společnosti byly informovány. Pro tuto chvíli zůstává Letiště Praha v provozu," uvedl mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Upozornil, že cizinci, kterým bude zakázán vstup do Česka, nebudou na české území vpuštění a letiště je okamžitě odkáže k leteckým dopravcům. "V případě, že letecká společnost nebude schopna těmto cestujícím nabídnout okamžité náhradní řešení, poskytneme cestujícím zázemí s občerstvením, hygienickými potřebami, přístupem k telefonu a počítači. Na vyžádání jim bude k dispozici také zdravotní péče," dodal Pacvoň.

Cestující, kterým bude na cestě z Prahy zrušen let, by pak podle mluvčího neměli na letiště cestovat a rovnou by měli kontaktovat dopravce pro náhradní řešení. Letiště bude cestující informovat například prostřednictvím polepů u vchodů do letištních terminálů, prostřednictvím internetových stránek, sociálních sítí, prostřednictvím pracovníků na informacích nebo na informační lince letiště.

Čeští letečtí dopravci Smartwings a ČSA dnes oznámili, že zastaví všechny své linky z a do České republiky. Dopravci tak po dobu platnosti vládního nařízení odstaví až 23 svých letadel, což je zhruba polovina jejich strojů. Cestujícím ze zrušených letů společnosti vrátí peníze v plné výši nebo jim umožní změnu rezervace.

Mezinárodní kamionová doprava bude moci za hranice nadále

Kamionovou dopravu vládní zákaz cestování za hranice kvůli koronaviru nezastaví. Vztahuje se na ni výjimka, která umožňuje provoz mezinárodní nákladní dopravy přes hranice i po zavedení vládního opatření. Přes hranice budou moci za prací i šoféři bez kamionu, kteří v cizině působí v nákladní dopravě a prokážou se profesním průkazem. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Vláda kvůli šíření koronaviru stanovila od pondělí zákaz cestování Čechů do zahraničí i vstup cizinců do země.

Nákladní doprava byla vyjmuta z opatření vlády, které kvůli koronaviru omezovalo cestování za hranice, už dříve. Důvodem je to, že její zákaz by měl pro dopravce velké ekonomické důsledky a pro mnohé by mohl být i likvidační. "Nonstop zásobují naše firmy a odvádějí výbornou práci. I díky nim je v obchodech dostatek zboží a dodávky fungují bez větších problémů," uvedl dnes ministr dopravy Karel Havlíček.

Platí to i po dnešním úplném zákazu cest Čechů do zahraničí, kamiony budou moci jezdit i nadále. Vládní zákaz se tak vztahuje pouze pro osobní dopravu.

Povolení přitom platí i pro situace, kdy řidič kamionu, který pracuje v mezinárodní dopravě, odstaví svůj kamion v zahraničí a domů přijede osobním autem. Umožněn mu přitom bude i návrat stejnou formou zpátky do ciziny. "Pokud se má řidič ujmout nákladního vozidla za hranicemi České republiky, bude mu to umožněno na základě předložení průkazu profesní způsobilosti řidiče," uvedl Jemelka.

Vláda udělila výjimku při cestách do zahraničí i pro lidi dojíždějící přes hranice do práce, a to pokud pracují do vzdálenosti 100 kilometrů od hranice.

Dopravci kvůli zákazu zruší stovky mezistátních spojů

Zákaz mezinárodní osobní dopravy se dotkne více než stovky dálkových vlaků i autobusů všech dopravců a desítek dalších regionálních spojů. Poslední linky vyjedou dnes v podvečer. Informovali o tom největší tuzemští dopravci. Už nyní všichni hlásí úbytek cestujících. Vláda kvůli šíření koronaviru zakázala od soboty veškerou osobní autobusovou, železniční i lodní dopravu do všech okolních zemí.

Omezení se dotkne autobusů a vlaků Českých drah, RegioJetu, Leo Expressu a řady dalších menších dopravců. Zákaz přitom platí do Německa, Rakouska, Polska i Slovenska. Spoje k východním sousedům jsou přitom kvůli nařízení tamní vlády zastaveny už od dnešního rána.

Vlaky Českých drah pojedou obvykle do pohraniční přechodové stanice, tedy poslední určené stanice na území Česka. Dráhy upozornily na to, že z provozních důvodů, jako je například oběh souprav, budou vznikat omezení na některých linkách už během pátku. Jde například o mimořádné přestupy mezi soupravami ve vybraných stanicích. Společnost avizovala, že zákaz ovlivní přibližně 120 dálkových spojů a desítky lokálních mezistátních linek. Dráhy se svými zahraničními partnery obsluhují více než 15 železničních hraničních přechodů.

Úpravy vlakových spojů musel provést i RegioJet. Několik spojů, které měly pokračovat za hranice, dopravce úplně zruší a to ve směru z Prahy přes Brno i Ostravu. Linky mezi Prahou, Břeclaví a státními hranicemi budou končit už v Brně.

Všechny vlakové i autobusové spoje Leo Expressu, které při cestě pokračovaly do Polska či na Slovensko budou nyní končit ještě na českém území. Dopravce počítá s výrazným úbytkem cestujících, o případných kompenzacích chce v budoucnu jednat s vládou.

Dopravci zároveň avizovali, že cestujícím umožní bezplatnou změnu rezervací jízdenek či jejich vrácení.