Léta byla v šuplíku, teď cestovatel vydá knihu o výpravě z 80.let

Kopřivnice (Novojičínsko) - Poslednímu žijícímu účastníkovi expedice Tatra kolem světa z konce 80. let, dvaaosmdesátiletému Stanislavu Synkovi vyjde v příštích dnech kniha zachycující druhou část této výpravy. Autor dnes v Kopřivnici na Novojičínsku řekl novinářům, že po 30 letech se lidé o expedici znovu začínají zajímat. Knihu vydají organizátoři expedice Tatra kolem světa 2, která vyrazí na cestu v únoru.

Marek Havlíček řekl za organizátory, že nová expedice vznikla i kvůli připomenutí první výpravy, která vyrazila do světa 18. března 1987 z Prahy. Expedice projela Severní i Jižní Ameriku, Austrálii, Afriku nebo část Asie. Přitahovala tehdy velkou pozornost a z cesty měly mimo jiné vzniknout dva celovečerní filmy a televizní seriál o 56 dílech. Výprava se ale do Prahy vrátila až po pádu komunistického režimu v květnu 1990, kdy o ni zájem lidí opadl. Z expedice vzniklo jen několik knížek od členů výpravy a dobových televizních reportáží.

"Nastal jakýsi záporný postoj k expedici, myslím si nespravedlivě," řekl Synek. Ještě během výpravy vydal knihu o její první části. Po návratu dokončil druhou část, ta už ale nevyšla a zůstala 30 let v šuplíku.

Vzpomínky se Synkovi vrátily, když po 30 letech v muzeu Tatry v Kopřivnici na Novojičínsku znovu uviděl vůz, v němž strávil tři roky života. "Je těžké říct jedno místo nebo jednu zemi. Vzpomínka je v tom, že to je taková souvislá doba, kdy člověk vlastně získá jeden pohled na ten svět. Dílčí věci se nevybavují," řekl.

Fyzicky podle něj cesta nebyla nijak náročná. "Co bylo trošku nepříjemné, bylo vedro, protože jsme se pohybovali vesměs v tropických oblastech nebo v mírném pásmu, ale v největším vedru. Největší vedro, co jsme zažili, bylo v New Yorku, to by člověk nečekal, ale ve spojení s vlhkostí tam byly opravdu strašné podmínky," řekl Synek.

Organizátoři nové výpravy jsou podle něj velice zkušení a schopní. "Jsou úplně v jiné situaci, než jsme byli my. Oni jsou cílevědomí cestovatelé, kdežto my jsme plnili jiné úkoly - propagaci Tatry, natáčení filmů," řekl Synek.

Nové výpravě popřál, aby ji nepotkaly některé věci jako tu první. Jeho expedice podle něj prožila tři klíčové události: devítidenní zatčení v Guatemale kvůli podezření ze špionáže, smrt jednoho z členů Františka Jeniše při sjíždění řeky v Pákistánu a masové demonstrace v Číně.

"Zatčení v Guatemale bylo jistě nepříjemné a velice nebezpečné, ale v tu dobu, kdy jsme to zažívali, nám to tak nepřišlo," řekl. Zpětně mu zatčení v Guatemale připadá i jako nejcennější zážitek z expedice. "Protože tam se opravdu něco dělo, o něco šlo. Když jedete a vidíte krásné Himálaje nebo atoly v Pacifiku - to se vám časem ty barvy setřou a určitě si nepamatujete, jak to vypadalo detailně. Kdežto ty zážitky z Guatemaly si představím úplně, jako by to bylo včera," řekl Synek.

Neopakovatelný zážitek podle něj byly masové demonstrace na náměstí Tchien-an-men v Číně. "To bylo zcela mimořádné. My jsme se náhodou trefili, že jsme tam byli v dobu, než došlo k tomu pozdějšímu tragickému zásahu. My jsme tam byli v dobách růstu demonstrací a postupného opadání a to byl zážitek úžasný," řekl Synek.

Uvedl, že už během expedice ale přemýšlel, jestli to vlastně stojí za to. Výprava vyjížděla původně na dva roky, cesta se prodloužila na tři. "De facto obětujete tři roky života. Ono se to zdá lákavé, jezdit po světě, ale přijdete o domov, o rodinu, pracovní styky. Vždycky jsem si říkal - má se člověk radovat z toho, co viděl, nebo má litovat toho, o co přišel? Nakonec si řekne: Dobře, tak jsem něčím trpěl, třeba psychicky, ale kdybych nejel, určitě by mě to mrzelo daleko víc," řekl Synek.

O událostech, které se na konci roku 1989 děly ve vlasti, se dozvídali jen sporadicky ze zahraničního tisku. Jeden zážitek má ale z hranic afrického Malawi, jejichž přechod na rozdíl od většiny ostatních hranic nebyl zrovna hladký. "Jednotlivě nás zvali k osobní prohlídce, vysvlíknout do trenýrek, kladli otázky, prohledávali. Bylo to v takové chýši a v nějaké vedlejší chýši měli puštěné rádio. A zatímco oni mě tak otravovali, tak z rádia slyším: Jakeš odstoupil. A to byla klíčová událost, bylo vidět, že už se to nezvratně mění," popsal Synek.

Krásnou vzpomínkou je pro něj návrat z expedice. "Byli jsme šťastní, že jsme doma. Jeli jsme z Rakouska, a když vidíte Mikulov a ten kopec tam, to je krásný zážitek. Takový výsledek, že nejvíc z cesty kolem světa se vám líbí Mikulov," řekl Synek. Zkušeností z cesty později využil k založení vlastní cestovní kanceláře, turisty vozil hlavně do Ameriky.