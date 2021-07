Leopold Heneš vložil do žárovek, lahví a demižonů přes 160 objektů, i kapli

Leopold Heneš z Třebenic vložil do demižonů, lahví a žárovek už víc než 160 objektů. O nový zápis do České knihy rekordů se postaral 29. července 2021 v Pelhřimově se svým desetiletým vnukem Davidem Urbánkem (vlevo).

Leopold Heneš z Třebenic vložil do demižonů, lahví a žárovek už víc než 160 objektů. O nový zápis do České knihy rekordů se postaral 29. července 2021 v Pelhřimově se svým desetiletým vnukem Davidem Urbánkem (vlevo). ČTK/Pavlíček Luboš

Pelhřimov - Leopold Heneš z Třebenic vložil do demižonů, lahví a žárovek už víc než 160 objektů, od fotek a hlavolamů přes modely budov po repliku korunovačních klenotů. Na svém kontě má řadu mimořádných výkonů. O nový zápis do České knihy rekordů se dnes v Pelhřimově postaral se svým desetiletým vnukem Davidem. Za minutu a sedmnáct vteřin společně vložili dřevěný hlavolam do žárovky jejím ústím, které měří dva centimetry. ČTK to řekl Miroslav Marek z agentury Dobrý den, která spravuje databázi českých rekordů.

Fotogalerie

Oba aktéři, které dělí věkový rozdíl víc než 63 let, se při dnešním vkládání kostiček hlavolamu pravidelně střídali, použít mohli jen jednu ruku. "Mně na tom v dnešní době sociálních sítí a mobilů přijde nejúchvatnější to, že jsou to ty dvě generace," řekl Marek.

Ke svému koníčku se Leopold Heneš dostal před lety, když sloužil na vojně. Zatímco jeho kamarádi vyráběli modely letadel nebo rámečky na fotky, on chtěl být o krok napřed. Fotku vložil do lahve a dal ji svému děvčeti. "Každý jsme trochu ješitný a chceme vynikat nad ty druhé, aspoň si to myslím," řekl ČTK.

Od lahví a demižonů se Heneš dostal až k žárovkám, objektů už do nich vložil přes 70, i do žárovky od baterky. Jak řekl, vadilo mu, že se na jeho výstavách vždycky našel někdo "chytrý", kdo si myslel, že díly do lahví nevkládá pracně hrdlem, ale že se třeba uřízne dno. "Tak jsem měl nápad, že to dám do žárovky, tam žádné dno není. V tomhle jsem se stal jedničkou v republice. Myslím, že jsme tři nebo čtyři, co vkládáme do láhví, ale já jsem jediný, který používá žárovky," uvedl.

Žárovky mají podle Heneše tvrdé sklo, ale jsou křehké. "Když něco vkládám do láhve, tak se můžu třeba tím nástrojem opřít o hrdlo a tam to trošku přimáčknout, kdežto u žárovky se toho nesmím dotknout," popsal.

Kolik má na svém kontě prací, přesně spočítáno nemá. Na některých strávil i přes 700 hodin. Někdy může dát do lahve jen dva díly a musí počkat do druhého dne, než to lepidlo zatvrdne. "Kdybych s tím pohnul, ono by se to třeba nějak zkroutilo a to už by se nedalo opravit. Takže někdy dělám třeba dvě tři hodiny, někdy jen minutu a půl," uvedl Heneš. Dodal, že by ještě rád udělal model zámku v Jarměřicích nad Rokytnou. "Asi do demižonu, protože v žárovce by to bylo úplně titěrné," uzavřel.