Leo Expressu přibylo cestujících o třetinu na 2,4 milionu

Praha - Soukromý dopravce Leo Express loni přepravil ve svých vlacích a autobusech 2,4 milionu cestujících, meziročně jich tak bylo o třetinu více. Obrat Leo Expressu, do jehož skupiny vedle tuzemského dopravce patří i jeho zahraniční divize, se proti roku 2018 zvýšil o 25 procent na více než miliardu korun. ČTK to dnes sdělil mluvčí společnosti Emil Sedlařík. Nárůst počtu cestujících nedávno oznámil i další soukromý dopravce RegioJet.

"Obrat překročil miliardu korun, konsolidovaný zisk bude v řádech desítek milionů a přibylo přes půl milionu cestujících," uvedl k loňským výsledkům Leo Expressu jeho výkonný ředitel Pavel Spilka. V roce 2018 společnost vykázala zisk 2,5 milionu korun a poprvé od svého vzniku se dostala ze ztrátového hospodaření.

Navýšení počtu cestujících a nárůst obratu má Leo Express naplánované i v dalších měsících. Podle Spilky firma letos předpokládá přepravu více než tří milionů lidí a zvýšení obratu na 1,3 miliardy korun. Pomoci jí v tom mají mimo jiné nové vlaky Sirius, které chce letos nasadit do provozu, nebo modernizace jejích vlaků Flirt.

Leo Express patří podnikateli Leoši Novotnému, provoz zahájil v roce 2012 na lince Praha-Ostrava. V současnosti provozuje síť vlakových i autobusových spojení v sedmi zemích Evropy. O poloviny loňského prosince Leo Express například zajišťuje i regionální dopravu na dvou tratích na Orlickoústecku na základě smlouvy s krajem. S krajem má desetiletou smlouvu s povinností zajišťovat asi 740.000 kilometrů ročně, přičemž za první rok provozu se kraj zavázal zaplatit dopravci 95 milionů korun.

Zvyšování počtu cestujících ohlásil v minulých dnech také konkurenční RegioJet. Jeho dálkové vlaky loni přepravily 6,5 milionu lidí, meziročně o 600.000 více. Kladně se na tom podle firmy podepsal především vyšší zájem o mezinárodní spoje z Prahy do Bratislavy a Vídně. Od poloviny loňského prosince dopravce také na základě smlouvy se státem zajišťuje objednávané rychlíky z Brna do Bohumína a pro kraje objednávané osobní vlaky v Ústeckém kraji.

České dráhy, které jsou dominantním dopravcem v tuzemsku, počty svých cestujících zatím nezveřejnily. Stejně jako ostatním dopravcům jim ale cestujících v uplynulých letech přibylo a za tři čtvrtletí loňského roku jich vykázaly 137,5 milionu, téměř o čtyři miliony meziročně více. K nárůstu počtu zákazníků podle státního podniku tehdy přispěly slevy pro studenty a seniory a investice do nových vozidel a rozšiřování služeb.

Stát poskytuje pro žáky a studenty do 26 let a seniory nad 65 let slevu na jízdném ve veřejné dopravě 75 procent od září 2018. Za období od loňského září do konce listopadu dostaly největší část z kompenzací České dráhy, a to 225 milionů korun. RegioJet dostal 32 milionů a Leo Express 11,7 milionu korun. Od počátku poskytování kompenzací, tedy od září 2018, do konce loňského listopadu tak ČD vyfakturovaly státu 3,2 miliardy Kč, RegioJet 473 milionů korun a Leo Express 140,8 milionu Kč.