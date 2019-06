Leo Express přiveze z Číny vlaky za pět miliard korun

Soukromý dopravce Leo Express v polovině roku přiveze z Číny tři nové vlaky od největšího vlakového výrobce na světě CRRC. Vlaky za celkem pět miliard korun budou mít uspořádání a vzhled, které vytvořil samotný dopravce. Dopravce chce vlaky využívat na českých i mezinárodních tratích, vyjet by měly v roce 2020.

Praha - Soukromý dopravce Leo Express v polovině roku přiveze z Číny tři nové vlaky od největšího vlakového výrobce na světě CRRC. Vlaky za celkem pět miliard korun včetně opce na dodávku dalších 30 vlaků budou mít uspořádání a vzhled, které vytvořil samotný dopravce. Leo Express o tom informoval v tiskové zprávě. Dopravce chce vlaky využívat na českých i mezinárodních tratích, vyjet by měly v příštím roce.

"Leo Express vyvinul společně s CRRC nový typ elektrické jednotky, jejíž design a koncept vlastní naše společnost. Ten vychází ze zkušeností nabraných z miliardy ujetých osobokilometrů v českém i mezinárodním provozu," uvedl výkonný ředitel společnosti Peter Köhler.

Vlaky mají nízkopodlažní přístup a ukládací prostor pro zavazadla. Součástí vozů budou dětské oddíly. Stejně jako současné vozy Leo Expressu budou vlaky vyvedeny v černožlutých barvách. Všechny koupené vlaky budou takzvaně hybrid-ready, což znamená, že by měly být schopny jezdit kdekoliv na středoevropské železnici.

Leo Express vlaky v polovině roku doveze do Evropy a následně převeze do Česka. Zde by na testovacím okruhu ve Velimi měl provést jejich ověření pro středoevropské železnice.

Společnost s výrobcem uzavřela opci na koupi dalších 30 vlaků. Tu chce dopravce využít podle vývoje na železničním trhu. Köhler nedávno avizoval cíl rozšířit provoz i na další tratě, a to nejen v Česku, ale i v zahraničí. Dosud tomu podle něj brání monopoly státních dopravců.

V současnosti Leo Express provozuje na svých dálkových tratích pět souprav Stadler Flirt. Kromě vlaků CRRC se však vozový park brzy rozroste o další vozy. Dopravce nyní dokončuje úpravy také na 15 motorových jednotkách typu LINT, které si pronajal od výrobce Alstom. Nasadí je na tratích na Pardubicku a Zlínsku od letošního prosince.

Nové vlaky plánuje do provozu nasadit i konkurence. RegioJet letos počítá s 16 novými vozy Astra z Rumunska, další vlaky připravuje pro regionální tratě. České dráhy mají nyní ve výrobě například 21 elektrických souprav RegioPanter. Podnik také vypsal soutěž na 90 vozů pro linku Praha-Hamburk a na další jednotky pro regionální dopravu.

Leo Express patří podnikateli Leoši Novotnému, provoz zahájil v roce 2012 na lince Praha-Ostrava. V současnosti provozuje síť vlakových i autobusových spojení v sedmi zemích střední a východní Evropy. Loni firma přepravila svými vlaky a autobusy 1,8 milionu cestujících, což je meziročně o 20 procent více. Obrat skupiny za rok 2018 vzrostl o více než 120 procent na 800 milionů korun.