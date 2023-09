Lékaři v ČR předepsali dosud více než 121.000 speciálních léků na covid

Praha - Lékaři v ČR předepsali dosud více než 121.000 speciálních antivirotických léků na covid-19. Letos za první pololetí to bylo už více než 20.000. Vyplývá to z prezentace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), kterou novinářům po tiskové konferenci poskytlo ministerstvo zdravotnictví.

Léčiva může lékař předepsat pacientům, u kterých hrozí vyšší riziko komplikací při nákaze koronavirem. Většinou je užívají senioři nebo lidé s jinými chronickými nemocemi. V roce 2021 byl dostupný jen lék lagevrio, užívalo ho 60 lidí. Loni přibyl paxlovid a pacientů s oběma léčivy bylo přes 100.000.

"Preskripce antivirotik pokračuje i v roce 2023. Od počátku roku bylo předepsáno 20.971 podání, z toho 69 procent pacientům ve věku nad 65 let," uvedl ÚZIS v prezentaci.

Pro lepší účinnost léků, které brání množení viru v těle, je důležité jeho včasné nasazení co nejdříve po nákaze nebo po začátku příznaků covidu-19. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes na tiskové konferenci k epidemiologické situaci na dotaz ČTK řekl, že i to je jeden z důvodů, proč by se lidé s příznaky onemocnění dýchacích cest měli nechat testovat na covid-19.

V roce 2020 za léčiva určená přímo na covid-19 největší Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) zaplatila 126 milionů Kč. V roce 2021, kdy se objevily i monoklonální protilátky, to bylo již 987 milionů korun a loni, kdy přibyla antivirotika paxlovid a molnupiravir čili lagevrio, to bylo celkem 1,69 miliardy Kč. Dalších 987 milionů korun loni zaplatil Svaz zdravotních pojišťoven (SZP), který sdružuje šest menších pojišťoven. Za paxlovid platí pojišťovna 26.600 korun, za lagevrio 18.000 korun.

Antivirotika předepsaná na covid-19:

Antivirotikum 2021 2022 2023 Celkem Paxlovid - 3375 (2170*) 5355 (3420*) 8730 (5590*) Lagevrio 62 (30*) 97.219 (67.588*) 15.616 (11.083*) 112.897 (78.671*) Celkem 62 100.594 (69.758*) 20.971 (14.503*) 121.565 (84.261*)

zdroj: ÚZIS

*z toho pacientům nad 65 let