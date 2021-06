Lékaři si vyberou prezidenta na pětileté období, kandidují Kubek a Mrozek

Praha - Lékaři si dnes na sjezdu v Praze zvolí prezidenta České lékařské komory na další období. O post se uchází dosavadní šéf Milan Kubek, který stojí v čele komory 15 let. Proti němu kandiduje nynější viceprezident Zdeněk Mrozek.

Kubek vede stavovskou organizaci lékařů od roku 2006, má za sebou tedy tři funkční období. Předtím byl Kubek, který má angiologickou ambulanci na poliklinice v Praze 9, předsedou Lékařského odborového klubu. Podle Kubka by ČLK měla poskytovat svým členům co nejlepší servis. Lékař má komoru vnímat jako záštitu, pomoc v nouzi. Profesní organizace by měla v dalších letech řešit nedostatek lékařů a jejich stárnutí, podmínky zaměstnávání lékařů ze zahraničí, feminizaci zdravotnictví i telemedicínu.

Šestapadesátiletý anesteziolog Mrozek, který působí ve Fakultní nemocnici Olomouc, zastává od roku 2008 post viceprezidenta ČLK. Podle něj by měla komora stejně jako celé zdravotnictví nabrat nový směr a energii. Komora má být podle Mrozka respektovanou organizací a mít důstojné postavení, jako mají profesní komory v Německu nebo Rakousku. Měla by sjednocovat a poskytovat lékařům zázemí. Spory by podle něj lékaři měli řešit uvnitř a navenek vystupovat jednotně. Komora by také měla diskutovat o tom, jak bude zdravotnictví v Česku vypadat po covidové pandemii a jaký bude postoj profesní organizace k elektronizaci zdravotnictví.

Delegáti sjezdu budou volit také představenstvo své profesní komory. Prezidentovi i představenstvu vypršel mandát loni na podzim. Kvůli pandemii covidu-19 ale nebylo možné pořádat takové akce, jako je sjezd. Jejich mandát byl tedy prodloužen.