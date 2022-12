Ledovka vydrží na většině území až do čtvrtka

Praha - Ledovka může skoro na celém území republiky vydržet až do čtvrtečního rána, na Moravě až do večera. V jihozápadních Čechách se během dneška otepluje, riziko ledovky se tam proto odpoledne sníží. Na východě Českomoravské vrchovina a v Jeseníkách hrozí kromě ledovky i silná námraza, která může lámat větve a stromy a způsobit poruchy na elektrickém vedení. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ledovka způsobuje komplikace řidičům i chodcům už třetí den, největší problémy vznikly na severozápadě Čech a v okolí Prahy.

"Během dne se bude v jihozápadní polovině Čech oteplovat a riziko ledovky se tak bude snižovat. Na ostatním území bude výstraha na ledovku pokračovat do čtvrtečního rána, na Moravě až do večera. Na východním návětří Českomoravské vrchoviny a Jeseníků pokračuje tvorba námrazy, která může způsobovat lámání větví, stromů a komplikace na elektrickém vedení," sdělil ČHMÚ.

Ledovka vzniká jako průvodní jev mrznoucího deště nebo mrznoucího mrholení, kdy na zemský povrch dopadají kapky přechlazené vody nebo kapky dopadají na povrch o teplotě pod nulou. Na rozdíl od náledí bývá čirá a mnohdy naprosto hladká. Vzniká nejen na cestách, ale i na větvích či sloupech. Náledí vzniká zmrznutím vody nebo sněhu na zemi. Námraza se tvoří zmrznutím drobných kapek mrznoucí mlhy při jejich styku s povrchem země či s povrchy objektů a předmětů o teplotě pod bodem mrazu.