Paříž - Skupina Energetický a průmyslový holding (EPH) českého investora Daniela Křetínského má zájem o koupi dvou z několika posledních uhelných elektráren ve Francii. S odvoláním na své zdroje to napsal francouzský deník Le Monde. Oficiálně to ale podle něj ani jedna skupina nepotvrdila. Křetínský nedávno koupil podíl ve společnosti, která Le Monde vydává.

"Spekulace o našich údajných akvizičních záměrech zásadně nekomentujeme," řekl dnes ČTK mluvčí EPH Daniel Častvaj.

Křetínský chce podle Le Monde získat francouzská aktiva německé skupiny Uniper, která provozuje především uhelnou elektrárnu v Gardanne na jihu země a druhou v Saint-Avoldu na východě. V Saint-Avoldu má skupina rovněž dvě plynové elektrárny, uvedl deník.

"Český miliardář Daniel Křetínský vysvětluje svůj zájem o investici do Le Monde především snahou o 'podporu tisku'. Podle něj neměla být pákou na realizaci investic do energetického sektoru ve Francii. To ale nebrání EPH, skupině, které předsedá, v hledání příležitostí na francouzském trhu," píše list.

Odkazoval tak na dřívější spekulace, že za zájmem Křetínského o noviny je ve skutečnosti snaha proniknout na francouzský trh a ucházet se o státní podíl v energetické společnosti Engie. Sám Křetínský to ale nedávno v rozhovoru s francouzským deníkem Les Echos vyloučil.

Uniper ve Francii podle Le Monde vlastní také několik solárních a větrných elektráren a jednoho dodavatele elektřiny pro malé a střední podniky.

"EPH ale není jediným uchazečem, zájem projevilo několik investičních fondů a bitva ještě není u konce," uvedl deník.

Připomněl také, že uhelné elektrárny Uniperu i další v zemi budou muset do roku 2022 ukončit provoz, neboť se k tomu během volební kampaně zavázal prezident Emmanuel Macron a v říjnu plán na uzavření potvrdil také ministr životního prostředí. "Toto politické rozhodnutí a nejistota kolem odškodnění patrně ceny aktiv sníží," uvedl Le Monde.

Nový vlastník tak podle něj bude mít těžký úkol elektrárny uzavřít, nebo je transformovat. Elektrárna v Gardanne už například v uplynulých letech investovala do biomasy a zařízení v Saint-Avoldu se chce přeorientovat na plyn.

Energetický sektor ve Francii ovládají giganti Total, Engie a EDF. Křetínský uvedl, že pro svou skupinu ve Francii nevidí v tuto chvíli velkou příležitost a že se neplánuje účastnit privatizace části Engie, která se má uskutečnit v následujících měsících, ani kapitálově vstupovat do společnosti GRTGaz, uvedl Le Monde.

"To mu ale nebrání myslet na budoucnost. Podle našich informací se Daniel Křetínský potkal s Patrickem Pouyanné, generálním ředitelem Totalu, a mluvil s ním o budoucnosti Engie v případě rozdělení skupiny," napsal Le Monde. Tento scénář ale podle něj zůstává fikcí. "Pouyanné ve vší slušnosti vyloučil možnost, že by se podílel na jakékoli takové operaci," uzavřel deník.