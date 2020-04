Lázně znovu přivítají klienty většinou začátkem května

Praha - Lázně sice mohou už od pondělí po vynucené pauze kvůli koronavirové epidemii opět přijímat klienty, ještě ale potrvá, než budou moci opravdu otevřít. Většinou budou připraveny obnovit provoz za podmínek daných vládou nejdřív začátkem května. Provozovatelé rozhodnutí o znovuotevření už koncem dubna nečekali, počítali až se začátkem června.

Podle vládních nařízení musí lázně zatím ubytovávat klienty v jednolůžkových pokojích, při stravování musí zachovávat odstup a na léčebných procedurách může být nanejvýš pět lidí včetně zdravotnického pracovníka. Povolení přijímat klienty se zatím vztahuje pouze na lůžkovou lázeňskou léčebnou péči. Pro lázně, zejména v Karlovarském kraji, které představují asi dvě třetiny lázeňské kapacity v Česku, je důležité i otevření hranic pro lázeňské hosty. Kdy se tak stane, zatím není jasné.

Prezident Svazu léčebných lázní a ředitele Lázní Jáchymov Eduard Bláha očekává, že reálně ještě nějakou dobu potrvá, než budou moci lázně opět otevřít, navíc to bude v omezeném režimu. "Jsou to zatím jen pacienti, žádná jiná, hotelová, wellnessová služba zatím možná není. Takže je to jen pro některá zařízení a v omezeném rozsahu," řekl dnes Bláha ČTK.

Lázně, které jsou už měsíc zavřené a zaměstnanci jsou v lepším případě doma v režimu překážky v práci, musí připravit obnovení provozu, stáhnout některé zaměstnance zpět a domluvit dostatečný počet klientů.

Františkovy Lázně chtějí přivítat nové hosty lázeňských provozů první květnový víkend. Splnit podmínky mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví pro přijímání klientů nebude velký problém, řekl ČTK ředitel Lázní Františkovy Lázně Josef Ciglanský. Ubytování pacientů po jednom na pokoji nebude problém, lázním zcela chybí hosté ze zahraničí. Omezení při stravování lze řešit třeba podáváním jídel ve směnách a dezinfekcí stolu po každém strávníkovi. Františkovy Lázně v posledních letech vyhledávali klienti zejména z Německa a Česka, nyní věří, že čeští klienti částečně pomohou nahradit výpadek způsobený uzavřením hranic.

Slatinné lázně Třeboň předpokládají, že podaří-li se v příštích týdnech za vládních podmínek obsadit všechny pokoje, bude kapacita plná z 50 procent. Náklady lázní na provoz ale budou na 80 procentech běžného provozu. Třeboňské lázně zatím domlouvaly pobyty od 8. června. "Lázně a personál jsou připravené, ale nevím, do jaké míry budou na písknutí pacienti. Komunikovali jsme s nimi, zatím vše nasvědčovalo tomu, že nás pustí od 8. června," uvedl starosta Třeboně a jeden z jednatelů lázní Jan Váňa (ODS).

Státní léčebné lázně Janské Lázně na Trutnovsku začnou přijímat nové pacienty na léčebnou rehabilitační péči od 4. května. V květnu lázně počítají s 80 klienty. Nejméně měsíc potrvá, než se dostanou na plný provoz, řekl ČTK ředitel Janských Lázní Martin Voženílek. "Jelikož jsme vedle lázní také rehabilitační ústav, na lůžkách klienty máme, provoz neustále držíme. Vítáme to, budeme moci navyšovat tržby," řekl Voženílek. Rozhodnutí vlády ho překvapilo. "Očekávali jsme to v červnu a ještě v květnu jsme počítali s hlubokými ztrátami," dodal.

Lázně Luhačovice na Zlínsku začnou ubytovávat klienty asi na konci příštího týdne, ani tady nestihnout přijímat pacienty od pondělí. "Příští víkend bychom lázně pro léčbu pacientů měli otevřít. Ne celé, ale první objekty, to znamená především dětské léčebny," uvedl výkonný ředitel lázní Jiří Dědek. Pracovníci lázní už podle něj začali obvolávat první klienty.

Léčebné lázně Bohdaneč na Pardubicku zatím nevědí, kdy obnoví provoz. Záležet bude na podmínkách, které pro přijímání klientů stanoví ministerstvo zdravotnictví, do konce dubna se však s otevřením nepočítá. Ředitelka lázní Bohdana Opočenská ČTK řekla, že uvolnění poměrů v lázeňství přišlo rychleji, než se čekalo, a lázně nejsou schopny tak rychle reagovat. "Nevíme, zda se budou vyžadovat testy na covid-19, kde se seženou a podobně," dodala.

Lázně musely kvůli pandemii koronaviru v polovině března přestat přijímat nové klienty, což jim způsobilo velké ztráty. Na lázně jsou navíc navázány tisíce zaměstnanců v cestovním ruchu, restaurace, kavárny, cukrárny, prádelny a další služby.