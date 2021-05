Lázně se otevřou všem samoplátcům s indikovaným zdravotním problémem

V Karlových Varech byly 25. května 2020 znovu otevřeny prameny a kolonády. I přes postupné uvolňování opatření proti koronaviru se hosté do lázeňské zóny vrací jenom velice pomalu.

Praha - Do lázní budou moci od 10. května podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) odjíždět nově všichni samoplátci, kteří mají indikovaný zdravotní problém. Prokážou se profesionálně provedeným PCR nebo antigenním testem na koronavirus, případně certifikátem o očkování proti nemoci covid-19. Schválila to vláda, řekl Havlíček na tiskové konferenci po jejím mimořádném jednání.

Pro vstup do lázní bude nutný nejdéle před sedmi dny podstoupený PCR test. V mimořádném opatření vydaném s dnešním datem ovšem není uvedeno, že by se klient mohl prokázat antigenním testem. Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČTK shání. Přípustné je kromě testu prokázání se dokladem o prodělání koronaviru, kdy od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Očkovaní lidé mohou do lázní přijet, pokud mají alespoň 14 dní od aplikace očkovací látky. Pacienti budou v lázních ubytovaní po jednom, s výjimkou členů jedné domácnosti.

Lázně dosud mohly poskytovat jen péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Později, od 3. května, vláda umožnila přijímat i tzv. postcovidové pacienty, kteří nemoc covid-19 prodělali v posledních 90 dnech. Svaz léčebných lázní to kritizoval, chtěl přítomnost všech samoplátců, podal i žalobu.

Lázeňská zařízení nesmějí přijímat samoplátce od začátku března. Prodloužení nad rámec nouzového stavu však podle jejich svazu nemá oporu v pandemickém zákoně, podle něhož se protiepidemická opatření v současné době řídí.

Lázně jsou jedním z nejvíce zasažených sektorů koronavirovou krizí. Výrazně jsou závislé na hostech z ciziny, kteří v nich podle ministerstva pro místní rozvoj před krizí tvořili až 44 procent klientů. Podle Svazu léčebných lázní je podpora státu nízká, fixní náklady pokrývá zhruba z 15 procent.