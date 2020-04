Lázně by mohly první pacienty přijmout možná v květnu

Karlovy Vary - Lázně mohou od pondělí opět začít přijímat pacienty na léčebnou rehabilitační péči. Podle prezidenta Svazu léčebných lázní a ředitele Lázní Jáchymov Eduarda Bláhy ale reálně ještě nějakou dobu potrvá, než budou moct lázně opět otevřít. A pokud ano, tak ve velmi omezeném režimu, řekl dnes ČTK.

"Jsou to zatím jen pacienti, žádná jiná, hotelová, wellnessová služba zatím možná není. Takže je to jen pro některá zařízení a v omezeném rozsahu. A protože v podstatě nová poptávka po lázních nyní neexistuje a nikdo to nečekal, že to půjde takto rychle. Jediné, co budeme dělat, je, že budeme sahat po návrzích (na léčebnou péči), které máme a které byly odložené, a budeme s těmi lidmi domlouvat, kdy přijedou. Určitě neotevřeme kvůli jednomu nebo dvěma lidem," řekl Bláha.

Lázně, které jsou už měsíc zavřené a zaměstnanci jsou v lepším případě doma v režimu překážky v práci, musí připravit obnovení provozu, stáhnout některé zaměstnance zpět a domluvit dostatečný počet klientů. Podle Bláhy by tak možná první klienti mohli začít přijíždět na počátku května.

Podle vládních nařízení musí lázně zatím ubytovávat klienty v jednolůžkových pokojích, při stravování musí zachovávat dostatečný odstup a na léčebných procedurách musí být maximálně pět lidí včetně zdravotnického pracovníka.

Podle Bláhy ale potrvá několik měsíců, kdy budou lázně v hlubokém kurzarbeitu. "Pár lidí bude pracovat, zbytek pracovat nebude, a důležité bude, aby podpora ze strany státu byla i poté, co nám stát zruší opatření, která nás omezovala," uvedl Bláha.

Povolení přijímat klienty se zatím vztahuje pouze na lůžkovou lázeňskou léčebnou péči. Například v Jáchymově mají takových lůžek zhruba 700. Při dodržení podmínky jednoho pacienta na pokoji by tak lázně teoreticky mohly přijmout až 350 lidí. Jenže podle Bláhy reálně půjde o desítky a bude úspěch, pokud na konci května půjde o dvě stovky pacientů.

Pro lázně, zejména v Karlovarském kraji, které představují asi dvě třetiny lázeňské kapacity v Česku, je ale důležité i otevření hranic pro lázeňské hosty. Kdy se tak stane, je zatím nejasné.