Lanovku na Sněžku čeká v listopadu rekonstrukce, jedna z podpěr ubude

Pece pod Sněžkou (Trutnovsko) - Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku čeká v listopadu rekonstrukce. Půjde o největší technickou změnu od zahájení provozu po modernizaci před osmi lety. Stavbaři jednu podpěru zvýší a jednu odstraní. Přepravu materiálu zajistí vrtulník. ČTK to řekl náčelník lanovky Jiří Špetla. Lanovka má dva úseky, dolní vede z Pece na Růžovou horu a horní z Růžové hory na Sněžku.

"Termín rekonstrukce máme naplánovaný od 8. do 12. listopadu, víkendový provoz 13. a 14. listopadu je ohrožen. Bude záležet na tom, jestli práce na rekonstrukci stihneme," řekl ČTK Špetla.

Z hlediska převýšení jde v Česku o nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů. Lanová dráha, která patří městu Pec pod Sněžkou, může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h, častěji je proto mimo provoz horní úsek. Rekonstrukce se bude týkat podpěr ve vrcholové části trasy lanovky.

"Druhý, tedy horní úsek, má 19 podpěr. Podpěru číslo 17 úplně odstraníme a podpěru číslo 18 zvýšíme o 2,7 metru. Cílem je dosažení vyššího přítlaku lana na kladky podpěry. Přítlak sice vyhovuje všem normám, ale pro konkrétní místo je nízký," řekl ČTK Špetla.

Podle něj vlivem větru a námrazy lano někdy nechodí v kladkách tak, jak má, což vede k obrušování hran kladek a poškozování technologie lanovky. "Museli jsme kladky častěji vyměňovat. Tento problém byl na horním úseku od samého počátku provozu, ale až nyní může dojít k jeho odstranění," řekl ČTK Špetla.

Rekonstrukce podle něj nezmění nic na tom, že lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h, počet provozních dní lanovky se nezvýší. "Není to o tom, že bychom poté mohli provozovat lanovku při větší síle větru. Lano bude lépe sedět v kladkách a nebude je tolik opotřebovávat," řekl ČTK Špetla.

Rekonstrukce by měla vyjít na 1,5 milionu korun z toho 30 procent nákladů zaplatí město, zbytek dodavatel technologie lanovkářská firma Leitner.

Rekonstrukce se kryje s podzimní odstávkou lanovky kvůli pravidelné údržbě, která proběhne od 1. listopadu do 3. prosince. Víkendový provoz bude v závislosti na počasí zachován. Lanovka by měla být v provozu také od středy 17. listopadu, na kterou připadá státní svátek, do konce týdne. Součástí podzimní údržby bude například kontrola lana, zavěšení kabin na laně, ložisek, napínacích zařízení nebo promazání kladek.

Kabinová lanovka na Sněžku po kompletní rekonstrukci svezla první turisty koncem prosince 2013, a to na spodním úseku z Pece na Růžovou horu. Šlo většinou o obyvatele Pece a lidi, kteří se na její stavbě podíleli. Druhý úsek na Sněžku začal fungovat pro veřejnost v únoru 2014. Nová lanovka s čtyřmístnými kabinami nahradila dřívější zařízení z roku 1949 s otevřenými dvousedačkami. Doba jízdy na vrchol se zkrátila z 25 na 16 minut, ale kapacita lanovky zůstala stejná. Od obnovení provozu v nové podobě lanovka svezla celkem asi 1,5 milionu lidí.