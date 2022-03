Lanovka na pražský Petřín od pondělí do 8. dubna nepojede

Praha - Lanovou dráhu na pražský Petřín čeká pravidelná jarní údržba, kvůli které bude od pondělí 21. března do pátku 8. dubna mimo provoz. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělila mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Při údržbě pracovníci podniku zkontrolují dráhu, strojovnu i vozy a provedou drobné opravy a revize. Údržba lanovky se koná vždy dvakrát ročně na jaře a na podzim, poslední byla loni v říjnu.

"V rámci pravidelné jarní revize a údržby lanovky na Petřín musíme provést především nezbytnou kontrolu drážního tělesa. Vzhledem k vlastnostem a pohybu petřínského kopce provedeme nová přesná geodetická měření jednotlivých prvků trati včetně rozchodu kolejí a dalších součástí kolejového svršku," vysvětlil vedoucí lanovky Pavel Kejha. Dodal, že součástí prací bude i čistění navíjecí komory a osvětlení, kontrola, měření a servis technologií a lan a rovněž generální úklid.

Zástupci vedení města a podniku loni představili plán na celkovou obnovu lanové dráhy, která by se měla uskutečnit v následujících pěti letech a vyjít má podle odhadu na 210 milionů korun. Dráhu lanovky poškozuje ujíždějící svah, který je podle DPP nutné stabilizovat a následně vybudovat nové koleje. Na podobu nových vozů loni podnik vypsal designérskou soutěž, kterou ale nedávno zrušil, protože do druhého kola z pěti finalistů doručil návrh jediný.

Lanová dráha se poprvé rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Za svoji existenci měla dvě dlouhé odstávky. V roce 1916 se zastavila kvůli světové válce, provoz byl obnoven v roce 1932. V roce 1965 rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily a lanovka se znovu rozjela v roce 1985. Na přelomu let 2015 a 2016 se pak dočkala výrazné opravy trati. Od zahájení provozu v červnu 1985 do konce roku 2020 přepravila 56,3 milionu cestujících. Nejvíc lidí se svezlo v roce 2019, a to zhruba 2,2 milionu. Předloni a loni to bylo v důsledku pandemie covidu-19 o asi 55 procent méně.