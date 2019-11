Labuťák se v Brně svezl na střeše tramvaje

Brno - Labutí samec se dnes v Brně svezl na střeše jedné z tramvají dopravního podniku. Střechu vozu si zřejmě spletl s vodní plochou. Odchytili ho strážníci, uvedl v tiskové zprávě jejich mluvčí Pavel Šoba.

Opeřenec ozvláštnil lidem cestu do zaměstnání či do školy ráno před 7:30 v blízkosti Mendlova náměstí. "Akrobatickým prvkem si jejich pozornost získal labutí samec, který před zastávkou Poříčí přistál na střeše tramvaje a několik desítek metrů se popovezl," uvedl mluvčí. Na světelné křižovatce pak využil chvíle, kdy tramvaj zastavila, slétl na silnici a přes dva jízdní pruhy si to nejkratší cestou namířil do blízkého parčíku.

Mezitím už operační středisko městské policie přijalo několik telefonátů od kolemjdoucích, kteří na labuťáka upozornili. Na místo zamířil pracovník, který odchytává zvířata. Labutího samce opatrně lapil do odchytové sítě, a když se přesvědčil, že není zraněný, služebním vozidlem ho převezl k řece Svratce, kde ho vypustil.

Video: Labuťák na tramvaji v Brně

08.11.2019, 17:00, autor: Městská policie Brno, zdroj: PR

"Labuť si při přistávání za snížené viditelnosti zřejmě spletla vodní plochu s podobně barevnou střechou dopravního prostředku," vysvětlil možný důvod neobvyklé ptačí jízdy Pavel Antonín z odchytové služby Městské policie Brno.