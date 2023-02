Kvůli popadaným stromům jsou bez elektřiny desítky tisíc domácností

Praha - Kvůli popadaným stromům na vedení evidovala společnost ČEZ dnes k 11. hodině asi 47.000 domácností bez elektřiny, 116 poruch na vysokém napětí a desítky poruch na nízkém napětí. Dalších asi 7000 odběratelů mělo kolem 11:00 omezené dodávky na distribučním území, které spadá pod skupinu E.ON. ČTK o tom informovali mluvčí obou energetických společností. Poruchy se daří energetikům odstraňovat. Vítr a popadané stromy dnes komplikovaly provoz také na silnicích i železničních tratích. Problémy byly mimo jiné na severu Moravy, v Olomouckém kraji, na Vysočině, v Libereckém, Ústeckém a Středočeském kraji či na východě Čech. Hasiči měli stovky výjezdů.

"Nejvíce domácností nadále zůstává bez elektřiny v kraji Zlínském, více než 12.000. Dále pak v Moravskoslezském kraji to je téměř 10.000 domácností a v kraji Královéhradeckém přes 7000 domácností," sdělila ČTK mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Ve středních Čechách zbývá podle ní připojit 4000 domácností, v Libereckém kraji 3000 míst a v Ústeckém 1500.

Společnost EG.D, která je součástí skupiny E.ON, evidovala v 11:00 poruchy asi u 7000 odběratelů, především na jižní Moravě, v Jihočeském kraji, na Vysočině a ve Zlínském kraji. "Aktuálně se nám daří poruchy opravovat, nové ve větší míře nepřibývají a obnovujeme dodávky elektrické energie ve všech postižených regionech," uvedl mluvčí E.ON Roman Šperňák.

Problémy v dopravě byly dopoledne například na silnici II/446 u Kopřivné na Šumpersku, na kterou spadlo deset stromů. Kvůli spadlému stromu byla dočasně neprůjezdná silnice III/3696 v Loučné nad Desnou na Šumpersku. Časně ráno na silnici I/11 z Jablonného nad Orlicí směrem na Červenou Vodu spadl strom na projíždějící auto. Hasiči vyprostili dvě osoby z vozu a předali do péče zdravotníkům. Na Vysočině nastaly problémy na silnici I/19 mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Lesoňovicemi a na vozovce II/402 mezi Třeští a Stonařovem, kde ležely popadané stromy.

Silničáři nedoporučují průjezd po silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Úsek silnice se uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion.

Hasiči měli kvůli počasí, nehodám a popadaným stromům stovky výjezdů. Práci jim na mnoha místech komplikoval vítr. V Olomouci například zajistili střechu na vazební věznici.

Pád stromů na koleje zastavil provoz také na několika železničních tratích, například mezi Krnovem a Moravským Berounem, mezi stanicemi Branná a Jindřichov na Moravě či mezi Hanušovicemi a Starým Městem pod Sněžníkem na Šumpersku. Vlaková doprava byla ráno omezená také v úseku Teplice nad Metují až Hronov na Náchodsku, mezi Náchodem a Chocní na Orlickoústecku a Jičínem a obcí Butoves na Jičínsku.

Kvůli větru dnes zůstala zavřená zoologická zahrada v Ostravě. Po pátečním silném větru je dnes uzavřená také liberecká zoo. Vítr tam způsobil škody za tisíce korun, poškodil oplocení a zábradlí. Řádění vichřice se tam stalo osudným jednomu z hříbat koně převalského, kterému spadlý strom způsobil tříštivou zlomeninu. Zoologové ho po konzultaci s veterinářem nechali uspat. Úraz by nebylo možné vyléčit. Ostatní zvířata jsou v pořádku.

Během dne by měl podle meteorologů vítr postupně ustávat.

Jihočeský kraj

Vozovky v Jihočeském kraji jsou po ránu sjízdné s opatrností. Komplikace vznikají na silnici u Přední Zvonkové na Prachaticku, kde se po mírné oblevě vytvořila silná vrstva roztátého sněhu. Vozovka je tam proto především pro osobní auta prakticky nesjízdná. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Otakar Zich.

"U Přední Zvonkové byla na silnici silná vrstva snahu krytá posypem. Vzhledem k tomu, že teploty stouply lehce na nulu, tak to povolilo," uvedl Zich. Dodal, že silničáři očekávali větší komplikace v souvislosti s větrem. "Ale naštěstí žádné problémy v noci na dnešek nenastaly. V terénu jsme měli asi 80 vozů, ale jednalo se hlavně o preventivní údržbu," řekl.

Teploty na jihu Čech se po ránu drží většinou lehce nad nulou. O něco chladněji je na Šumavě, kde může i sněžit. Nárazy větru mohou na některých místech dosahovat síly až 70 kilometrů za hodinu. Podle předpovědi meteorologů bude dnes v kraji zataženo se sněhovými přeháňkami. Teploty se budou pohybovat v rozmezí od minus jednoho do plus dvou stupňů Celsia.

Jihomoravský kraj

Silný vítr a teploty kolem nuly komplikují v sobotu ráno dopravu na jižní Moravě. Ve vyšších polohách hrozí namrzání vozovky v lesních úsecích a řidiči mají být také opatrní kvůli tomu, že hrozí pády stromů přes silnici, vyplývá z informací jihomoravských silničářů na webu Dopravní info. Společnost Kordis JMK, která zajišťuje organizaci veřejné dopravy, upozorňuje na webu cestující, aby se předem podívali do aplikace IDS JMK Poseidon, zda jejich spoj jede včas kvůli nepříznivému počasí. To zatím komplikuje železniční dopravu. Část lidí je také kvůli poruchám na vedení bez elektřiny, hlavně v severní části kraje, uvedl v tiskové zprávě mluvčí společnosti E.ON Roman Šperňák.

Podle Šperňáka je bez elektřiny zhruba 10.500 odběratelů, nejvíce v okolí Blanska, Boskovic a v okrese Brno-venkov.

Krajský dopravní koordinátor uvedl, že od 07:30 je kvůli popadaným stromům neprůjezdná trať z Tišnova přes Bystřici nad Pernštejnem do Nového Města na Moravě v úseku mezi Nedvědicí a Rožnou. Před 09:00 byla kvůli překážce v kolejišti průjezdná trať mezi Brnem-Královým Polem a Kuřimi pouze po jedné koleji, spoje kvůli tomu mohou nabírat zpoždění až 30 minut.

Silný vítr začal na jižní Moravě foukat od pátečního odpoledne, hasiči měli do rána nejvíce starostí s popadanými stromy na Blanensku a Brněnsku a také v Brně, kde zasahovali u několika desítek událostí, uvedli v tiskové zprávě na webu. Silný nárazový vítr by měl foukat ještě téměř celou sobotu, odpoledne má postupně slábnout.

Karlovarský a Plzeňský kraj

Kvůli silnému větru a sněžení je v Karlovarském kraji bez elektrické energie asi 400 domácností, konkrétně na Chebsku. V Plzeňském kraji pak 70 odběrných míst na Klatovsku. Západní Čechy jsou kvůli počasí postiženy nejméně, řekla ČTK mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. V obou regionech je teď hlášeno po jedné poruše vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí. Montéři je všechny opraví během dopoledne, řekla.

V Karlovarském kraji jsou bez elektřiny čtyři místa na Chebsku - část Mariánských Lázní Úšovice a dále obce Valy, Velká Hleďsebe a Klimentov. V Plzeňském kraji jsou to obce Hejná a Kejnice a Horažďovicku.

"Dispečink ČEZ Distribuce eviduje v Česku k 08:00 na 70.000 domácností bez elektřiny a řeší více než 130 poruch na vedení vysokého napětí a další desítky poruch na napětí nízkém," uvedla mluvčí. Nejsložitější situace je nyní v kraji Moravskoslezském, Středočeském a Královéhradeckém kraji, dodala Holingerová.

Královehradecký kraj

Na mnoha místech Pardubického a Královéhradeckého kraje od středních poloh dnes ráno sněží nebo jsou sněhové přeháňky. Na komunikacích leží místy nová vrstva sněhu, silnice jsou sjízdné s opatrností. Vyplývá to z informací krajských cestářů.

Nad 400 metrů nad mořem se na silnicích Chrudimska mohou tvořit sněhové jazyky. Od pátku je kvůli hrozbě pádů větví a stromů uzavřená silnice třetí třídy od okružní křižovatky Vlčnov na Chrudimsku. Od Jablonného nad Orlicí přes Suchý Vrch do Červené Vody na Orlickoústecku na komunikaci první třídy je možné jet pouze se sněhovými řetězy.

V chráněné oblasti Broumovsko je na silnicích třetích tříd místy zledovatělý sníh s posypem. Mohou se vyskytovat popadané stromy. V Krkonoších cestáři silnice udržují pluhováním a posypem, místy tam je zledovatělá vrstva do 15 centimetrů. Kvůli silnému věru se mohou tvořit sněhové jazyky. Na Jičínsku mohou v lesních úsecích padat stromy.

Teploty se v Pardubickém a Královéhradeckém kraji pohybuji od minus pěti do čtyř stupňů Celsia, fouká silný a silný nárazový vítr na většině území východu Čech.

Liberecký kraj

Silničáři nedoporučují průjezd po silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Úsek byl pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny uzavřený kvůli sněžení od pátku ráno, znovu se otevřel dnes v 06:00. Dispečer ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti, však průjezd nákladním vozidlům nedoporučuje. Podle něj by měla vozidla dál využívat alternativní trasu vedoucí po silnici 35 přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou, řekl dnes ráno ČTK.

Úsek silnice I/10 z Tanvaldu do Harrachova se uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion.

Hlavní tahy v Libereckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Místy se může objevit rozbředlý sníh, dohlednost je snížená vlivem srážek. Situaci s odklízením sněhu na silnicích komplikuje silničářům silný vítr, který vozovky zafoukává. Kvůli větru vyjížděli hasiči k více než 100 popadaných stromů. Odstraňovali je zejména z komunikací a drátů elektrického vedení. Silný vítr očekávají i během soboty, uvedli na twitteru. Dnes ráno ČEZ odstraňoval deset poruch na vedení vysokého napětí v kraji. "Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení, poškození izolátorů a konzolí, přetrhání vodičů," informovala v tiskové zprávě mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Oblačnost a srážky by měly v kraji pode meteorologů k večeru ustávat. Upozorňují, že na horách se mohou místy tvořit sněhové jazyky a nad 900 metrů nad mořem také závěje. Ráno varují před náledím.

Moravskoslezský kraj

Hasiči v Moravskoslezském kraji dnes ráno především odstraňují spadlé stromy a větve. Do 06:00 zasahovali u 85 události souvisejících se silným větrem. ČTK to řekl mluvčí hasičů Lukáš Popp. Mluvčí společnosti ČEZ Vladislav Sobol řekl, že aktuálně je v kraji bez proudu přibližně 10.000 domácností. Spadlý strom a vítr zastavily dopravu na železnici mezi Krnovem a Moravským Berounem. Kvůli větru dnes zůstane uzavřená ostravská zoo.

"Nejčastěji hasiči vyjížděli v okresech Bruntál, Nový Jičín a Opava, kde odstraňují hlavně popadané stromy a větve, v několika případech sundávali, případně upevňovali uvolněné plechy na střechách domů," uvedl Popp.

ČEZ k 09:00 evidoval 26 poruch na vedení vysokého napětí a přibližně 10.000 odběratelů bez proudu. "Poruchy se daří postupně opravovat, v 08:00 to bylo 15.000 odběratelů," řekl ČTK Sobol. Bez proudu jsou obyvatelé například na Bruntálsku v okolí Břidličné, Ludvíkova nebo Leskovce nad Moravicí, na Karvinsku v části Rychvaldu, na Frýdecko-Místecku v Dolní i Horní Lomné, na Novojičínsku v části Štramberka nebo v Opavě v městské části Kateřinky.

Strom spadl na trať mezi Branticemi a Miloticemi nad Opavou na Bruntálsku. Vlaky ale nejezdí po celé trati mezi Krnovem a Moravským Berounem. "Probíhá odstraňování překážky v úseku Brantice - Milotice nad Opavou, v ostatních úsecích je provoz zastaven preventivně na základě rozhodnutí Správy železnic," informovaly České dráhy. Kvůli silnému větru nejezdí vlaky ani na trati mezi Valšovem a Rýmařovem.

"Zoologická zahrada a botanický park Ostrava zůstane v sobotu 4. února uzavřena návštěvníkům kvůli velmi silnému větru. Hrozí pád větví. Děkujeme za pochopení," sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Vítr a výpadky elektřiny ovlivnily i provoz některých lyžařských areálů v Beskydech. Zatím se nelyžuje například v areálu Ski Armáda v Dolní Lomné. "Bohužel nám počasí v této sezoně nepřeje - Horní i Dolní Lomná je dnes od rána bez elektrické energie," upozornili provozovatelé na internetových stránkách.

Vedoucí největšího lyžařského střediska v regionu Ski Bílá Jaroslav Vrzgula řekl, že také tam ráno nešel proud, ale asi od 09:00 už elektřina funguje. "Moc lidí tu ale zatím není. Teprve najíždějí. I cesty byly zasekané," řekl Vrzgula.

Vítr podle meteorologů dosahuje v kraji místy nárazů 15 až 25 metrů za sekundu. Na horách to je až kolem 30 metrů za sekundu. K večeru má vítr zvolna slábnout.

Olomoucký kraj

Hasiči v Olomouckém kraji od dnešního rána odstraňují popadané stromy a zajišťují utržené střechy. Od 03:00 evidují v souvislosti se silným větrem zhruba 150 událostí, řekla dnes ČTK před 11:00 mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová. Kvůli sněhu je podle ní uzavřená silnice mezi obcemi Jívová a Hraničné Petrovice na Olomoucku.

Silný vítr způsobil na některých místech v kraji i výpadky elektrického proudu. Mimo provoz jsou kvůli tomu například lanovky a vleky v lyžařském areálu Ski aréna Karlov v Karlově pod Pradědem v Jeseníkách. "O obnovení provozu budeme informovat," uvedli zástupci střediska na webu.

Nejčastěji hasiči podle Balážové vyjíždějí kvůli odstraňování následků počasí na Šumpersku, Jesenicku a v severní části okresu Olomouc. "Nejvíce řešíme popadané stromy na komunikace. Zajistili jsme ale také utrženou část střechy na vazební věznici v Olomouci a utrženou markýzu na restauraci v Pionýrské ulici v Olomouci," uvedla Balážová.

Poškozená plechová střecha zaměstnala hasiče také v Uničově na Olomoucku. "V Tučíně na Přerovsku jsme zajišťovali utrženou střechu na mateřské škole. V Novém Malíně na Šumpersku jsme zabezpečovali spadlé dráty elektrického vedení," řekla mluvčí. Kvůli spadlému kabelu elektrického vedení vyjížděli hasiči do Loučné nad Desnou na Šumpersku.

Na dálnici D35 zasahovali ráno u nehody kamionu a tří osobních aut, která narazila do stromu. Nehoda se obešla bez zranění. V Hlubočkách na Olomoucku ráno narazil vlak do stromu. "Evakuovali jsme 25 cestujících, nikomu se nic nestalo, strom jsme odstranili z profilu tratě a vlak pokračoval dál," uvedla mluvčí.

Z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů a pádů stromů na koleje je zastavený provoz na regionální trati 294 mezi Hanušovicemi a Starým Městem pod Sněžníkem na Šumpersku. Předpokládané ukončení omezení je podle údajů zveřejněných Správou železnic v 18:00. Ze stejných důvodů je pozastaven provoz na trati regionální trati 025 mezi Hanušovicemi a Dolní Lipkou, částí Králíků na Orlickoústecku. Obnovení provozu tam železničáři předpokládají po poledni.

Na silnicích v kraji zůstával dnes dopoledne místy sníh, případně jsou po chemickém ošetření mokré. Při poklesu teplot mohou vozovky namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, vyplývá to z aktuálních údajů Ředitelství silnic a dálnic. V severní části Olomouckého kraje se na vozovkách tvoří sněhové jazyky.

Středočeský kraj

Silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno po ošetření většinou sjízdné se zvýšenou opatrností. Například na Berounsku a Rakovnicku jsou podle informací Ředitelství silnic a dálnic sněhové přeháňky. Na některých místech je náledí, řekl ČTK pracovník dispečinku krajské správy a údržby silnic.

"V noci vyjelo 100 sypačů, teploty šly dolů, takže místy je náledí, vybízíme řidiče k opatrnosti," řekl dispečer.

Podle mluvčí krajských hasičů Dagmar Zemanové vyjížděli hasiči mezi páteční 23:00 a dnešní 06:00 k 80 zásahům v souvislosti s větrem. Většinou odstraňovali stromy spadlé na silnice nebo dráty elektrického vedení.

Teploty v regionu se dnes pohybují většinou od nuly do dvou stupňů Celsia. Během dne by měl podle meteorologů vítr postupně ustávat.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou po ošetření většinou sjízdné se zvýšenou opatrností, místy bez omezení. Během noci v kraji sněžilo. Vyplývá to z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic. Dopravu komplikoval přes noc také silný vítr, který lámal stromy a větve. Ze silnic je pak uklízeli hasiči, kteří vyjížděli od 21:00 do 6:00 k 84 zásahům. Informovali o tom na twitteru.

V několik případech museli hasiči stromy odklízet i z drátů elektrického vedení. Nejvíc zásahů měli na Ústecku, kam vyjeli 20krát. V Chomutově spadl strom na dvě zaparkovaná auta. Na devíti místech zajišťovali hasiči uvolněné plechy na střeše. V Sobědruhách na Teplicku vítr zlomil stožár. V Kadani na Chomutovsku hasiči zajišťovali uvolněné fotovoltaické panely. V Přestanově na Ústecku spadlo vedení vysokého napětí.

Během dne by měl podle meteorologů vítr postupně ustávat. Očekávají tvorbu sněhových jazyků na horách, v nížinách se může místy objevit náledí.

Kraj Vysočina

Popadané stromy a mráz na řadě míst na Vysočině komplikují dnes po ránu dopravu. Vozovky jsou v regionu hůře sjízdné. Ve zprávě o tom ČTK informovala policejní mluvčí Vysočiny Michaela Lébrová. Největší problémy v dopravě nastaly na silnici I/19 mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Lesoňovicemi a na vozovce II/402 mezi Třeští a Stonařovem, kde leží popadané stromy.

"Od 03:00 jsme na integrovaném operačním středisku přijali vícero oznámení o spadlých stromech. Zaznamenáváme i informace o hůře sjízdných vozovkách, a to na různých místech kraje," uvedla. Hasiči na Vysočině od pátku do dnešního rána vyjížděli v souvislosti s počasím ke dvěma stovkám zásahů. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy, uvedla ve zprávě jejich mluvčí Petra Musilová.

Teploty po ránu se na Vysočině většinou drží lehce pod bodem mrazu. Podle předpovědi meteorologů se v regionu mohou vyskytovat sněhové přeháňky. Nárazy větru dosahují síly až 70 kilometrů za hodinu a náledí se může tvořit ráno i dopoledne. Teploty se budou přes den pohybovat v rozmezí od minus jednoho do plus dvou stupňů Celsia. Postupně začne vítr slábnout.

Zlínský kraj

Hasiči ve Zlínském kraji od dnešního rána odstraňují popadané stromy na silnice a chodníky, zajišťují také utržené střechy. Od 03:30 evidují v souvislosti se silným větrem zhruba 100 událostí, obešly se bez zranění, řekla dnes ČTK před 11:30 mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Nejvíce zásahů podle ní zaznamenali na Vsetínsku a Zlínsku. Ve Zlíně podle mluvčí zaměstnala dnes dopoledne hasiče větrem uvolněná fotovoltaika na střeše jednoho z domů. "Hasiči ji pomáhali zajistit proti pádu na zem," řekla Javoříková. V Chropyni na Kroměřížsku a ve Vlčnově na Uherskohradišťsku zajišťovali hasiči větrem poškozené plechové střechy, ve Starém Městě na Uherskohradišťsku upevňovali utrženou plachtu billboardu.

Společnost E.ON evidovala dnes dopoledne ve Zlínském kraji stovky domácností bez dodávek elektrické energie. K 11:00 jich bylo 620 na Uherskohradišťsku a 560 na Kroměřížsku. "Intenzivně pracujeme na opravách, poruchy vymezujeme a děláme vše pro to, abychom jejich dopady co nejvíce snížili a dodávku energií obnovili co nejdříve," uvedl mluvčí firmy E.ON Roman Šperňák.

Spadlé stromy nadále omezují provoz na několika místech ve Zlínském kraji. Řidiči kvůli nim musejí projíždět a opatrností na silnici II/420 u Osvětiman na Uherskohradišťsku nebo na silnici III/43830 u Rackové na Zlínsku. Strom spadl také na Masarykově ulici v Luhačovicích na Zlínsku.

Na vozovkách na Vsetínsku zůstával dnes ráno místy rozbředlý sníh nebo jeho zbytky. Na silnicích nižších tříd ve vyšších polohách okresu, které silničáři udržují inertním posypem, tedy nejčastěji kamennou drtí, je sněhová kaše, případně uježděný sníh. Na horách se tvoří i sněhové jazyky a závěje. Mokré vozovky na Vsetínsku mohou po chemickém ošetření namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Zbytky sněhové kaše po pluhování leží také na silnicích v Hostýnských vrších.

Silnice v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou mokré, také tam je však při jízdě na místě opatrnost. Místy se na vozovkách v regionu tvoří ledovka. Kvůli ledovce je v délce 6,2 kilometru uzavřena silnice III/4932 mezi Loučkou a Vizovicemi na Zlínsku. Ze stejného důvodu je neprůjezdná silnice III/42826 v délce 7,6 kilometru mezi Modrou na Uherskohradišťsku a rekreační oblastí Bunč, která leží na rozhraní okresů Uherské Hradiště a Kroměříž. "Vozovka se v zimě neudržuje," uvedli silničáři. Ledovka komplikuje provoz také na silnici II/493 mezi Pozlovicemi a Slavičínem na Zlínsku.