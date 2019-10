Kvůli havárii v Praze 3 zůstaly bez pitné vody tisíce domácností

Praha - Tisíce domácností z pražského Žižkova, Jarova, Strašnic, Malešic, Vršovic a Vinohrad zůstaly ve středu večer bez pitné vody po havárii čerpací stanice v Praze 3. Dodávky by se měly postupně obnovit během noci. Vyplývá to z informací na webu a informační telefonní lince Pražských vodovodů a kanalizací (PVK). Firma do oblasti přistavila čtyři cisterny.

Voda přestala téct ve středu kolem 20:00. Na informační lince PVK byl pozdě večer pro volající nahraný vzkaz, že jde o havárii velkého rozsahu. Porucha postihla čerpací stanici Koněvova v Praze 3.

"Byla přerušena dodávky vody pro oblast Žižkova, Jarova, část Strašnic, Malešic, Vršovic a Vinohrad. V současné době probíhá přepásmování postižené oblasti. Během nočních hodin se dodávka vody postupně obnoví," zněl vzkaz na informační lince. Při přepásmování se do potrubí v oblasti dotčené poruchou pošle voda z jiné části vodovodní sítě.

Havárie by měla být podle webu PVK opravena do dnešních 15:00. Do té doby mohou mít lidé kvůli přesměrování vody odjinud ve vodovodu snížený tlak.