Kvůli covidu jsou v Asii provdávány mladičké dívenky, píše AFP

Dillí - Po celé Asii jsou statisíce mladičkých dívek nuceny provdat se, protože rodiny zruinované pandemií covidu-19 nemají dost prostředků, aby je uživily. Situace znepokojuje nevládní organizace regionu, píše agentura AFP.

Svatby dětí jsou tradicí na indonéském souostroví stejně jako v Indii, v Pákistánu nebo ve Vietnamu, ale dařilo se je vykořeňovat díky kampaním umožňujícím lepší přístup ke vzdělání a ke zdravotním službám.

Dnes je riziko jejich návratu veliké. Opatření, která měla zabránit šíření koronaviru, totiž v regionu vyvolala masivní propouštění. Mnozí rodiče tak nejsou schopni své děti uživit.

"V ohrožení je veškerý pokrok, který jsme v posledním desetiletí udělali. Sňatky dětí jsou důsledkem nerovnosti mezi pohlavími a patriarchálních struktur. Celá situace se s covidem zhoršila," prohlašuje Šipra Džhaová z asijské pobočky nevládní organizace Girls Not Brides.

Podle OSN je ve světě každoročně provdáno na 12 milionů dívek před osmnáctým rokem věku.

A OSN vyzývá k neodkladným opatřením k odstranění ekonomických důsledků pandemie, protože jinak by v nadcházejících deseti letech mohlo dojít k dalším 13 milionům sňatků nezletilců.

V Asii tato vlna již začíná. "Za karantény počty dětských sňatků vzrostly. Rozmohla se nezaměstnanost, rodiny sotva vyžijí, a proto soudí, že je lépe dcery provdat," říká Rolí Singh, který řídí v Indii kampaň 1 Step 2 Stop Child Marriage.

Patnáctiletá Muskán popisuje, jak byla nucena provdat se za jednadvacetiletého souseda. Její rodiče jsou metaři ve městě Váránasí a mají na krku dalších šest dětí.

"Moji rodiče jsou chudí, co mohou dělat? Bojovala jsem, jak jsem mohla, ale nakonec jsem musela ustoupit," říká v pláči.

Vzdělání je považováno za hlavní zbraň v boji proti sňatkům nezletilců, avšak školy byly z obav před nákazou uzavřeny a miliony žáků tak do školy nechodí. Nejvíce ohroženy jsou dívky z nejchudších oblastí. "Viděli jsme děti vstupovat do manželství proto, že rodinám byly nabídnuty peníze nebo nějaká forma pomoci," říká Rolí Singh.

Počátkem srpna 275 expertů na vzdělání a ekonomů vyzvalo v otevřeném dopise vlády a mezinárodní organizace, aby zajistily, že krize s koronavirem nevytvoří "covidovou generaci" připravenou o vzdělání a možnost uplatnění.

Indonésie, která má podle Dětského fondu OSN (UNICEF) jeden z nejvyšších počtů sňatků nezletilců na světě, loni zvýšila práh pro uzavření sňatku z šestnácti na devatenáct let. Náboženské úřady však mohou udělovat výjimky.

Indonéské islámské úřady tak mezi lednem a červnem letošního roku povolily více než 33.000 sňatků nezletilců, zatímco za celý loňský rok to bylo "jen" 22.000.

Indický premiér Naréndra Módí oznámil posunutí minimálního věku pro uzavření manželství z osmnácti na jednadvacet let, ale nevládní organizace soudí, že je obtížné dosáhnout dodržování těchto reforem v praxi a že reformy neřeší problém v jeho kořenech.

Ve Vietnamu, kde je možno sňatky uzavírat od osmnácti let, je podle UNICEF každá desátá dívka provdána před tímto věkem. A u etnických menšin je to téměř dvojnásobek. Místní nevládní organizace Modrý drak informuje, že jsou dívky provdávány od čtrnácti let a že je sňatků dětí mnohem více od té doby, co byly uzavřeny školy.